Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Новый поиск.
Теперь с интеллектом
Предыдущая страница
Следующая страница

АВО предложила перенести все дела по облигациям в арбитраж Москвы

Ассоциация владельцев облигаций выступает за перенос всех дел по долговым ценным бумагам в Арбитражный суд Москвы, заявил в интервью «Ъ» член правления Ассоциации инвесторов АВО Илья Винокуров. Причина, по его словам, в заградительных барьерах для индивидуальных инвесторов при взыскании с эмитентов-дефолтников в регионах.

По словам господина Винокурова, уровень госпошлин стал фактически заградительным, а судиться дистанционно в регионах невозможно — требуется очное присутствие. При этом эмитент может уйти в банкротство, что многократно увеличивает затраты без повышения шансов «добежать до денег», отмечает он.

По данным ассоциации, индивидуально судятся с эмитентом не более 5% держателей, а зачастую это доли процента от объема выпуска. Фактически в выпуске без представителя владельцев облигаций держатель лишен возможности судебной защиты. Перенос дел в Москву, по словам господина Винокурова, обоснован тем, что в столице находятся Банк России, Московская биржа и НРД, а уровень квалификации судей не сопоставим с регионами. Это позволит повысить эффективность взысканий для розничных инвесторов.

Подробнее — в интервью Ильи Винокурова газете «Ъ».

Составлено ИИ-Ассистентъ

В 2026 году Банк России существенно повысил требования к эмитентам: в случае дефолта по облигациям биржа обязана переместить все выпуски долговых бумаг в некотировальную часть в течение двух торговых дней. Илья Винокуров считает, что юридическое закрепление этого правила необходимо, так как существует риск затягивания процесса.
Ранее, 8 июня 2026 года, Ассоциация владельцев облигаций (АВО) направила в Банк России и Национальную ассоциацию участников фондового рынка письмо с предложением отменить правило, по которому споры розничных инвесторов с брокером разбираются по адресу профучастника. В АВО отмечают, что для банковских вкладов гражданин вправе обращаться за судебной защитой по месту своего жительства, но для брокерских счетов инвестор вынужден судиться на другом конце страны.

Предыдущий слайд

Новости компаний Все

Следующий слайд