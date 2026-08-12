АВО предложила перенести все дела по облигациям в арбитраж Москвы
Ассоциация владельцев облигаций выступает за перенос всех дел по долговым ценным бумагам в Арбитражный суд Москвы, заявил в интервью «Ъ» член правления Ассоциации инвесторов АВО Илья Винокуров. Причина, по его словам, в заградительных барьерах для индивидуальных инвесторов при взыскании с эмитентов-дефолтников в регионах.
По словам господина Винокурова, уровень госпошлин стал фактически заградительным, а судиться дистанционно в регионах невозможно — требуется очное присутствие. При этом эмитент может уйти в банкротство, что многократно увеличивает затраты без повышения шансов «добежать до денег», отмечает он.
По данным ассоциации, индивидуально судятся с эмитентом не более 5% держателей, а зачастую это доли процента от объема выпуска. Фактически в выпуске без представителя владельцев облигаций держатель лишен возможности судебной защиты. Перенос дел в Москву, по словам господина Винокурова, обоснован тем, что в столице находятся Банк России, Московская биржа и НРД, а уровень квалификации судей не сопоставим с регионами. Это позволит повысить эффективность взысканий для розничных инвесторов.
Подробнее — в интервью Ильи Винокурова газете «Ъ».
В 2026 году Банк России существенно повысил требования к эмитентам: в случае дефолта по облигациям биржа обязана переместить все выпуски долговых бумаг в некотировальную часть в течение двух торговых дней. Илья Винокуров считает, что юридическое закрепление этого правила необходимо, так как существует риск затягивания процесса.
Ранее, 8 июня 2026 года, Ассоциация владельцев облигаций (АВО) направила в Банк России и Национальную ассоциацию участников фондового рынка письмо с предложением отменить правило, по которому споры розничных инвесторов с брокером разбираются по адресу профучастника. В АВО отмечают, что для банковских вкладов гражданин вправе обращаться за судебной защитой по месту своего жительства, но для брокерских счетов инвестор вынужден судиться на другом конце страны.