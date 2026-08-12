АВО предложила перенести все дела по облигациям в арбитраж Москвы

Ассоциация владельцев облигаций выступает за перенос всех дел по долговым ценным бумагам в Арбитражный суд Москвы, заявил в интервью «Ъ» член правления Ассоциации инвесторов АВО Илья Винокуров. Причина, по его словам, в заградительных барьерах для индивидуальных инвесторов при взыскании с эмитентов-дефолтников в регионах.

По словам господина Винокурова, уровень госпошлин стал фактически заградительным, а судиться дистанционно в регионах невозможно — требуется очное присутствие. При этом эмитент может уйти в банкротство, что многократно увеличивает затраты без повышения шансов «добежать до денег», отмечает он.

По данным ассоциации, индивидуально судятся с эмитентом не более 5% держателей, а зачастую это доли процента от объема выпуска. Фактически в выпуске без представителя владельцев облигаций держатель лишен возможности судебной защиты. Перенос дел в Москву, по словам господина Винокурова, обоснован тем, что в столице находятся Банк России, Московская биржа и НРД, а уровень квалификации судей не сопоставим с регионами. Это позволит повысить эффективность взысканий для розничных инвесторов.

Подробнее — в интервью Ильи Винокурова газете «Ъ».