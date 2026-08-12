Санкт-петербургская группа «Пикник» выпустила 25-й альбом «Вечное движение», отметив таким образом 45-летие своей творческой деятельности с Эдмундом Шклярским во главе. Он появился в составе группы как фронтмен в 1981 году.

«Вечное движение» состоит из 14 композиций, две из которых — инструментальные: «Музыка струн» и «Движение». Музыканты «Пикника» называют альбом «документально-лирическим». Документальная составляющая представляется центральной интригой альбома.

После теракта, который произошел на концерте «Пикника» 22 марта 2024 года в Crocus City Hall, группа никак не отрефлексировала это событие в песнях. В 2024 году у нее вышел альбом «Один на один», работа над которым началась до трагических событий. Песни «Ничего, ничего не бойся» и «Гитары тихие рыданья» после мартовских событий не могли восприниматься вне печального контекста, однако написаны они были раньше.

Подробнее — в материале «Ъ» «Петербургское долголетие».