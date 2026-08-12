Петербургское долголетие

Санкт-петербургская группа «Пикник» выпустила 25-й альбом «Вечное движение», отметив таким образом 45-летие своей творческой деятельности с Эдмундом Шклярским во главе. Игорь Гаврилов, не стыдясь сентиментальности, прослушал альбом от начала до конца.

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Певец и автор песен Эдмунд Шклярский появился в составе группы «Пикник» как фронтмен в 1981 году, так что петербургский коллектив сейчас отмечает 45-летие под его руководством. «Пикник» — возможно, единственная действующая группа, которая в том же году выступала на первом концерте Ленинградского рок-клуба, то есть звание ветеранов отечественного рока они носят заслуженно. По такому поводу грех не выпустить новую музыку и не сыграть праздничные концерты. Только что вышел в свет 25-й студийный альбом «Пикника» «Вечное движение», запланирован большой тур в его поддержку.

«Вечное движение» состоит из 14 композиций, две из которых — инструментальные: «Музыка струн» и «Движение».

Музыканты «Пикника» называют альбом «Вечное движение» «документально-лирическим». Документальная составляющая представляется центральной интригой альбома.

Дело в том, что после теракта, который произошел на концерте «Пикника» 22 марта 2024 года в Crocus City Hall, группа никак не отрефлексировала это событие в песнях. В 2024 году у нее вышел альбом «Один на один», работа над которым началась до трагических событий. Песни «Ничего, ничего не бойся» и «Гитары тихие рыданья» после мартовских событий не могли восприниматься вне печального контекста, однако написаны они были раньше.

Но вряд ли можно было ожидать, что в текстах новых песен «Пикник» документально воспроизведет события 2024 года или прямолинейно выплеснет свои эмоции. На протяжении 45 лет, проходя вместе со своими слушателями все изгибы отечественной истории, «Пикник» в текстовом плане оставался по большей части в поле мифов или популярных мистических сюжетов.

«Вечное движение» начинается с песни «Дориан», вдохновленной «Портретом Дориана Грея» Оскара Уайльда. Она и идущие следом «Рабы фантазий» органично чувствуют себя в пространстве «вечных сюжетов», которые при желании можно примерить к сегодняшнему дню, но можно и рассматривать как пространство для побега от реальности.

А вот песня «Двор» как раз более чем соответствует идее «документально-лирического» альбома. По ощущениям это чуть ли не фотографическое изображение типичного двора в типичном городе: «На улице черная стая старух не переносит живое на дух. Мальчик мячиком бьет стекло — просто от радости, а не назло. Лестница там не ведет в небеса. Полный стакан — вот и все чудеса» Совсем не сказочный кадр. Как и портрет бездомного в песне «Сколько дикого, сколько темного»: «Ничего и нет у мира огромного для убогого, для бездомного».

Таких песен немного, но достаточно для того, чтобы новый альбом «Пикника» не походил на саундтрек к гиньолю в районном ДК.

В целом музыкально «Пикник» по-прежнему наследует всем традициям отечественного рока 1980-х, причем не ленинградского, а среднестатистического, граничащего с культурой ВИА.

Это тот мелодизм и те аранжировки, которые понятны всем, кто воспитан на советском кино, итальянской эстраде и группе Smokie. Эта формула продолжает работать, и мелодии «Пикника» по-прежнему цепляют, жмут на правильные нервные окончания.

«Пикник» — единственная группа из категории легенд русского рока, которая никогда не пыталась уйти в моду или в радикальный эксперимент, использовала только проверенные аккордовые прогрессии и песенные структуры. Удовольствие от прослушивания новых композиций «Пикника» — это, конечно, отчасти guilty pleasure, но у Шклярского и товарищей есть индульгенция на вечное повторение клише, примерно как у AC/DC или ZZ Top. Это та доза прозрачной простоты и предсказуемости, та порция школьной мистики, которая время от времени необходима всем.