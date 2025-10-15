Липецкое УФАС возбудило дело по факту картельного сговора двух строителей

Управление федеральной антимонопольной службы (УФАС) по Липецкой области возбудило дело по подозрению в картельном сговоре местных ООО «СКД» и «Строительная компания "Руссград"» в трех торгах на строительство домов в поселке Добринка (административный центр района). Об этом сообщили в ведомстве.

Общая сумма антиконкурентного соглашения на аукционах, объявленных администрацией сельского поселения, составила свыше 66 млн руб. Работы велись в рамках нацпроекта «Производительность труда и поддержка занятости». Как уточнили в УФАС, компании «участвовали в торгах, используя единую инфраструктуру и не снижая начальную максимальную цену». Предположительно, они находились в картельном сговоре, направленном на отказ от конкуренции и предопределение результатов аукционов в пользу заранее выбранного победителя. При подтверждении обстоятельств обществам назначат оборотные штрафы, а виновных должностных лиц привлекут к административной ответственности.

По данным Rusprofile.ru, за все время работы обе компании получили шесть контрактов на строительство домов от администрации Добринки. С ООО «СКД» заключили три соглашения с апреля 2022 года по март 2023 года на общую сумму 48,2 млн руб. С ООО «Строительная компания "Руссград"» три контракта совокупной суммой 56,6 млн руб. были заключены в июле 2024-го. В каких именно из них было допущено нарушение конкурентных условий — не уточняется.

Согласно Rusprofile.ru, ООО «СК "Руссград"» зарегистрировано в Липецке в июне 2014 года для строительства жилых и нежилых зданий. Уставный капитал — 10 тыс. руб. Учредителем и гендиректором является Игорь (Анатольевич) Дедяев. Компания завершила 2024 год с выручкой 177 млн руб. и чистой прибылью 2,2 млн руб. ООО «СКД» зарегистрировано в Липецке в январе 2020 года. Основной вид деятельности — строительство жилых и нежилых зданий. Уставный капитал составляет 10 тыс. руб. Учредитель и гендиректор — Андрей (Анатольевич) Дедяев. По итогам 2024 года компания получила выручку 196 млн руб. и чистую прибыль 2,5 млн руб.

Кабира Гасанова