Топ-менеджеры мирового футбола обсудят в Австрии планы переустройства FIFA

В Зальцбурге поздно вечером 12 августа состоится матч за Суперкубок UEFA, в котором победитель Лиги чемпионов ПСЖ встретится с триумфатором Лиги Европы «Астон Виллой». Как сообщило издание The Guardian, в Австрию прибыли не только топ-менеджеры UEFA, но и представители AFC и CONCACAF. Цель встречи — обсуждение планов противостояния президенту FIFA Джанни Инфантино, попытка которого передать коммерческие права на чемпионаты мира частной компании вызвала неприятие футбольного сообщества.

Как утверждает The Guardian со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией, противники Джанни Инфантино обсуждают создание новой структуры управления мировым футболом. Нынешнюю они считают погрязшей в кумовстве. В центре обсуждения — формирование программного документа, в котором будут закреплены принципы существования футбольной индустрии.

Пока детальных формулировок, которые могли бы войти в документ, нет. Речь об общих вопросах: какова должна быть роль FIFA, как федерация должна быть структурирована, какую модель управления следует принять. Также участники антиинфантиновского процесса обсудят финансовую ситуацию. Резервы FIFA составляют примерно $5 млрд.

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