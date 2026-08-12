Топ-менеджеры мирового футбола обсудят в Австрии планы переустройства FIFA
В Зальцбурге поздно вечером 12 августа состоится матч за Суперкубок UEFA, в котором победитель Лиги чемпионов ПСЖ встретится с триумфатором Лиги Европы «Астон Виллой». Как сообщило издание The Guardian, в Австрию прибыли не только топ-менеджеры UEFA, но и представители AFC и CONCACAF. Цель встречи — обсуждение планов противостояния президенту FIFA Джанни Инфантино, попытка которого передать коммерческие права на чемпионаты мира частной компании вызвала неприятие футбольного сообщества.
Как утверждает The Guardian со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией, противники Джанни Инфантино обсуждают создание новой структуры управления мировым футболом. Нынешнюю они считают погрязшей в кумовстве. В центре обсуждения — формирование программного документа, в котором будут закреплены принципы существования футбольной индустрии.
Пока детальных формулировок, которые могли бы войти в документ, нет. Речь об общих вопросах: какова должна быть роль FIFA, как федерация должна быть структурирована, какую модель управления следует принять. Также участники антиинфантиновского процесса обсудят финансовую ситуацию. Резервы FIFA составляют примерно $5 млрд.
Подробнее — в материале «Ъ» «Как нам бить дальше»
В последние недели критика в адрес Джанни Инфантино усилилась, что произошло после провала его планов по привлечению инвесторов и скандала вокруг отношений с бывшей сотрудницей, которому предшествовали обвинения в продвижении по работе любовницы. FIFA защищала Джанни Инфантино, называя обвинения «категорически неверными» и заявляя о «подтасовках и дезинформации», однако UEFA однозначно отказал ему в доверии.
Планы Джанни Инфантино по продаже коммерческих прав на чемпионаты мира частным компаниям вызвали ожесточенное сопротивление в футбольном сообществе. В начале августа 2026 года стало известно, что президент FIFA отказался от проекта FIFA Forward Enterprise (FFE), который должен был контролировать коммерческую деятельность федерации и распоряжаться правами на ее турниры.