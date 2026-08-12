Как нам бить дальше

Коалиция противников президента Международной федерации футбола (FIFA) Джанни Инфантино приступила к обсуждению нового устройства мирового футбола. Главы противостоящих господину Инфантино конфедераций — Союза европейских футбольных ассоциаций (UEFA), Азиатской конфедерации футбола (AFC) и Конфедерации футбола Северной и Центральной Америки и стран Карибского бассейна (CONCACAF) — обсуждают программный документ, в котором будут отражены принципы управления самой популярной игрой мира. Важнейший раунд переговоров прошел 12 августа в Зальцбурге, куда боссы UEFA и их союзники прибыли на матч Суперкубка UEFA. Один из ключевых вопросов на повестке дня — раздел резервов, накопленных FIFA. Они достигли $5 млрд.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент Международной федерации футбола (FIFA) Джанни Инфантино

Фото: Luisa Gonzalez / Reuters Президент Международной федерации футбола (FIFA) Джанни Инфантино

Фото: Luisa Gonzalez / Reuters

В Зальцбурге поздно вечером 12 августа состоится матч за Суперкубок UEFA, в котором победитель Лиги чемпионов ПСЖ встретится с триумфатором Лиги Европы «Астон Виллой». Однако в этот раз в центре внимания будет не только матч, а и то, что происходит вокруг него. Как сообщило издание The Guardian, в Австрию прибыли не только топ-менеджеры UEFA, но и представители AFC и CONCACAF. Цель встречи — обсуждение планов противостояния президенту FIFA Джанни Инфантино, попытка которого передать коммерческие права на чемпионаты мира частной компании вызвала неприятие футбольного сообщества.

Как утверждает The Guardian со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией, противники Джанни Инфантино обсуждают создание новой структуры управления мировым футболом. Нынешнюю они считают погрязшей в кумовстве.

В центре обсуждения — формирование программного документа, в котором будут закреплены принципы существования футбольной индустрии. Пока детальных формулировок, которые могли бы войти в документ, нет. Речь об общих вопросах: какова должна быть роль FIFA, как федерация должна быть структурирована, какую модель управления следует принять? Не забывают участники антиинфантиновского процесса и о деньгах. Резервы FIFA составляют примерно $5 млрд. Учитывая, что завершившийся в июле чемпионат мира оказался чрезвычайно успешным в финансовом плане (доходы FIFA за цикл 2023–2026 годов превысят $15 млрд, но их поступление на счета федерации растянуто во времени), кубышка FIFA может оказаться куда большей. Вопросы о том, кому и сколько должно достаться от этого богатства сейчас, а также о том, как делить доходы в будущем, «заговорщики» тоже намерены обсудить.

Противники Джанни Инфантино рассматривают три варианта развития событий.

Первый, наименее вероятный,— согласие президента FIFA уйти. Не важно как: подав в отставку сейчас или же отказавшись от участия в выборах, намеченных на март 2027 года.

Второй предусматривает, что господин Инфантино на выборы пойдет. Тогда понадобится кандидат-конкурент, в основу программы которого и ляжет обсуждаемый документ. Ряд порталов, специализирующихся на ставках, уже стали прикидывать шансы претендентов на место Джанни Инфантино. Опрос специалистов отрасли, проведенный olbg.com, показал, что если бы букмекеры стали принимать ставки на исход президентской гонки сейчас, то наибольшие шансы были бы у президента ПСЖ Нассера аль-Хелаифи. Вероятность его избрания оценивается в 66,7%. На втором и третьем местах идут главы CONCACAF и UEFA Виктор Монтальяни и Александр Чеферин — по 40%. Последний давно уже объявил, что не будет претендовать на новый срок в UEFA (срок его полномочий истекает в апреле 2027 года), но он никому не обещал, что не попытается пойти на повышение.

Наконец, третий вариант, который будет активирован, если сместить Инфантино не удастся, предусматривает фактический выход из FIFA и учреждение альтернативной структуры.

Александр Петров