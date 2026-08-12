Месси не уверен в необходимости продолжать карьеру после смерти отца

Лионель Месси сообщил, что «сильно сомневается», «насколько долго» он сможет продолжать карьеру футболиста после смерти отца. Об этом аргентинец написал в прощальном письме отцу, опубликованном в социальной сети Instagram (принадлежит Meta, которая признана экстремистской и запрещена).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Agustin Marcarian / Reuters Фото: Agustin Marcarian / Reuters

Хорхе Месси умер 7 августа после продолжительной болезни. Ему было 68 лет. Лионель Месси на неопределенный срок приостановил выступления за «Интер Майами», который он представляет с 2023 года.

В сообщении футболист пишет, что «до сих пор не может поверить» в смерть отца. «Ты очень просил меня сыграть на последнем чемпионате мира, а за несколько дней до его начала тебе стало хуже, — обратился он к покойному родителю. — Мама говорила, что тебе станет лучше и ты сможешь приехать. Я говорил тебе, что мы дойдем до финала, чтобы ты смог приехать. Каждый раз после игры я ждал твоего сообщения и очень скучал. И тогда я понял, что дела действительно плохи».

Восьмикратный обладатель «Золотого мяча» признался, что «хотел выиграть, чтобы привезти еще одну награду» отцу, но «ноги уже не слушались». «Я пытался идти против своего физического состояния, но не смог, — описывает он события финала чемпионата мира, в котором сборная Аргентины проиграла испанцам со счетом 0:1 в дополнительное время. — Когда я приехал, ты думал, что мы проиграли по пенальти. Я рассказываю тебе об этом, потому что это единственное, что мы так и не успели обсудить».

«Я не знаю, как жить дальше. Всю жизнь я просто играл в футбол, а теперь я сомневаюсь, как долго смогу продолжать это делать. Ты был рядом с самого начала, и до конца оставалось совсем немного. Почему ты не продержался еще чуть-чуть?» — продолжил Лионель Месси.

«Ты был для меня папой, другом и агентом. Ты всегда был тем, кем должен был быть. Ты никогда не ошибался. Разногласия были, но ты всегда оказывался прав. В итоге все складывалось так, как ты предсказывал. Я буду очень по тебе скучать, и в то же время ты всегда будешь рядом. Я воспитываю своих детей так же, как ты воспитывал меня. Покойся с миром и присматривай за нами сверху, как ты делал это здесь. Спасибо тебе за все. Люблю тебя, пап», — закончил письмо Месси.

Арнольд Кабанов