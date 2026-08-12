Месси не уверен в необходимости продолжать карьеру после смерти отца
Лионель Месси сообщил, что «сильно сомневается», «насколько долго» он сможет продолжать карьеру футболиста после смерти отца. Об этом аргентинец написал в прощальном письме отцу, опубликованном в социальной сети Instagram (принадлежит Meta, которая признана экстремистской и запрещена).
Фото: Agustin Marcarian / Reuters
Хорхе Месси умер 7 августа после продолжительной болезни. Ему было 68 лет. Лионель Месси на неопределенный срок приостановил выступления за «Интер Майами», который он представляет с 2023 года.
В сообщении футболист пишет, что «до сих пор не может поверить» в смерть отца. «Ты очень просил меня сыграть на последнем чемпионате мира, а за несколько дней до его начала тебе стало хуже, — обратился он к покойному родителю. — Мама говорила, что тебе станет лучше и ты сможешь приехать. Я говорил тебе, что мы дойдем до финала, чтобы ты смог приехать. Каждый раз после игры я ждал твоего сообщения и очень скучал. И тогда я понял, что дела действительно плохи».
Восьмикратный обладатель «Золотого мяча» признался, что «хотел выиграть, чтобы привезти еще одну награду» отцу, но «ноги уже не слушались». «Я пытался идти против своего физического состояния, но не смог, — описывает он события финала чемпионата мира, в котором сборная Аргентины проиграла испанцам со счетом 0:1 в дополнительное время. — Когда я приехал, ты думал, что мы проиграли по пенальти. Я рассказываю тебе об этом, потому что это единственное, что мы так и не успели обсудить».
«Я не знаю, как жить дальше. Всю жизнь я просто играл в футбол, а теперь я сомневаюсь, как долго смогу продолжать это делать. Ты был рядом с самого начала, и до конца оставалось совсем немного. Почему ты не продержался еще чуть-чуть?» — продолжил Лионель Месси.
«Ты был для меня папой, другом и агентом. Ты всегда был тем, кем должен был быть. Ты никогда не ошибался. Разногласия были, но ты всегда оказывался прав. В итоге все складывалось так, как ты предсказывал. Я буду очень по тебе скучать, и в то же время ты всегда будешь рядом. Я воспитываю своих детей так же, как ты воспитывал меня. Покойся с миром и присматривай за нами сверху, как ты делал это здесь. Спасибо тебе за все. Люблю тебя, пап», — закончил письмо Месси.
Хорхе Месси, отец Лионеля Месси, который умер 7 августа 2026 года в возрасте 68 лет после продолжительной болезни, также был его агентом и главным наставником на протяжении всей карьеры. Он обеспечил Лионелю необходимое лечение дефицита гормона роста в юности, а также подписал его первый контракт с "Барселоной" в 2001 году.
Лионель Месси приостановил выступления за "Интер Майами" на неопределенный срок после смерти отца и пропустил матч группового этапа Кубка лиг против мексиканского "Монтерея" 9 августа 2026 года. Футболист остается в Росарио, Аргентина, где прошли закрытые похороны Хорхе Месси, поскольку решил поставить семью превыше всего в эти трудные времена.
В июле 2026 года Лионель Месси заявил партнерам по команде, что завершил карьеру в сборной Аргентины после поражения в финале чемпионата мира 19 июля 2026 года, где Аргентина проиграла Испании со счетом 0:1 в дополнительное время. На этом турнире Месси забил восемь голов и отдал четыре результативные передачи, став вторым бомбардиром.