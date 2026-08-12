Долг воронежской фирмы перед структурой «Газпрома» привел к уголовному делу

В Ленинском районе Воронежа возбуждено уголовное дело о причинении ресурсоснабжающей организацией ООО «Энерком» имущественного ущерба в размере свыше 7,2 млн руб. поставщику газа ООО «Газпром межрегионгаз Воронеж». Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры. Уточняется, что заявление о нарушении «Энеркомом» условий договора в октябре 2025 года в МВД подал генеральный директор воронежской структуры «Газпрома». На тот момент пост занимал Константин Зубарев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев / Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев / Коммерсантъ

По версии следствия, с сентября 2024 года по октябрь 2025-го ООО «Энерком», имея обязательства по оплате поставленного газа, получило от потребителей около 10 млн руб. в качестве платы за коммунальные услуги. При этом значительная часть средств не была перечислена поставщику газа в установленный срок и использовалась по собственному усмотрению компании.

По данным Rusprofile, ООО «Энерком» зарегистрировали в Воронеже в мае 2018 года. Основной вид деятельности — производство пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными. Уставный капитал фирмы составляет 200 тыс. руб. Учредителем выступает Елена (Валентиновна) Прокофьева, а генеральным директором является Денис (Валерьевич) Прокофьев. В 2025-м организация выручила 13 млн руб., чистая прибыль составила 19 тыс. руб. Компания участвовала в 44 арбитражных делах на общую сумму около 33,6 млн руб. В большинстве (38) дел она выступала в роли ответчика, 27 дел были проиграны. В настоящее время в отношении фирмы открыты шесть исполнительных производств на 4,6 млн руб.

В июле «Ъ-Черноземье» сообщал, что в Арбитражный суд Воронежской области поступило очередное заявление ООО «Газпром межрегионгаз Воронеж» о признании банкротом местного ООО «Святогор» Николая Козко. Организации не раз встречались в суде из-за задолженности котельной за газ. Следующее заседание по этому делу назначено на 15 сентября.

Мария Свиридова