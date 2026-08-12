Беспилотник упал во дворе ЖК в Нижнем Новгороде

Силы ПВО сбили 11 беспилотников над Нижегородской областью за день. Один из дронов упал во дворе жилого комплекса в Нижнем Новгороде. БПЛА обезвредили, взрыва не было. Никто не пострадал, сообщил губернатор Глеб Никитин.

На местах падения беспилотников работают экстренные службы. Разрушений не зафиксировано. «Ситуация под контролем. Защита неба над регионом продолжается»,— указано в сообщении губернатора в Telegram-канале.

В предыдущий раз ВСУ атаковали Нижегородскую область 6 августа. Произошел пожар в одной из квартир жилого дома. Пострадали четыре человека, в том числе ребенок.