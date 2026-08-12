Синхронист Захар Трофимов выиграл техническую программу на юниорском ЧМ
Россиянин Захар Трофимов победил в сольной технической программе на юниорском чемпионате мира по синхронному плаванию в Будапеште. Это вторая золотая медаль для сборной России на турнире.
19-летний Трофимов набрал 241,2409 балла. Второе место занял 16-летний испанец Энеко Санчес Агилар, на счету которого было 240.5016 балла. Третьим стал 20-летний представитель Казахстана Виктор Друзин (238.5317).
Ранее в аналогичной дисциплине у девушек победила россиянка Александра Завьялова. Другие медали на юниорском чемпионате мира еще не разыграны. Турнир завершится 16 августа.
Захар Трофимов, ставший победителем в сольной технической программе на юниорском чемпионате мира по синхронному плаванию, ранее в августе 2026 года в составе микст-дуэта с Алиной Румянцевой упустил высшую награду на чемпионате Европы по водным видам спорта из-за бюрократического казуса. Российские спортсмены на юниорском чемпионате мира в Будапеште выступают под национальным флагом.
В августе 2026 года на чемпионате Европы по водным видам спорта в Париже российские синхронистки, выступавшие в нейтральном статусе, заняли второе место в медальном зачете по синхронному плаванию, уступив сборной Великобритании. Российская сборная завоевала три золотые, одну серебряную и три бронзовые награды в этой дисциплине. Турнир завершится 16 августа.