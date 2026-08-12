«Вкалывают роботы, которых распечатал человек»

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Open Source For U Фото: Open Source For U

Американская компания Vulcan Robotics открыла исходный код и чертежи робота Sourccey, которого можно распечатать дома на 3D-принтере. Еще одна важная особенность модели — умение обучаться полезным бытовым действиям.

Машина не ограничена жестко заданным набором команд. Владелец может управлять роботом через специальные манипуляторы или гарнитуру смешанной реальности. Последовательность действий записывается, и затем машина учится самостоятельно повторять задачу. По словам создателей, уже сейчас доступны навыки для складывания одежды: футболок, шорт, джинсов и лонгсливов. Владелец Sourccey может расширить этот перечень либо обучить робота другим бытовым сценариям.

У машины две руки с пятью степенями свободы. Для навигации используются четыре всенаправленных колеса, лидар с обзором 360 градусов и четыре камеры. За вычисления отвечает компьютер на одной плате Raspberry Pi 5.

Sourccey чуть выше 1 м и весит около 16 кг. Основные компоненты робота сделаны из PLA-пластика: для печати деталей подойдет обычный настольный 3D-принтер. Разработчики Vulcan Robotics выложили файлы корпуса, электрические схемы, аппаратные проекты и программный стек на ресурсе GitHub. Если какая-то деталь сломается, ее можно будет распечатать заново, а конструкцию и софт — адаптировать под собственные задачи.

Машина также совместима с открытой платформой LeRobot для обучения роботизированных систем. Поэтому Sourccey рассчитан не только на тех, кто хочет попробовать домашнего помощника, но и на разработчиков, студентов и энтузиастов, которым нужна доступная основа для экспериментов с робототехникой.

Александр Леви