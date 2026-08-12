Число пострадавших при ударе БПЛА по Краснодарскому краю возросло до 24

Количество пострадавших при ударе беспилотников ВСУ по Краснодарскому краю увеличилось до 24. Число погибших — до трех. Об этом сообщил губернатор Вениамин Кондратьев. Ранее было известно о двух погибших и 12 раненых.

В больницах остаются 12 человек. Двое из них — взрослый и ребенок — находятся в тяжелом состоянии, уточнил господин Кондратьев. «Поставил коллегам задачу в кратчайшие сроки решить все вопросы людей — будь то восстановление документов, помощь в ремонте жилья или получение положенных выплат»,— указано в сообщении в Telegram-канале губернатора.

Атака произошла в ночь на 12 августа. Среди погибших — один ребенок. Большая часть ударов пришлась по Новороссийску. Там повреждено около 80 жилых домов. Специалисты начали оценку ущерба.

В микрорайоне Геленджика Голубая Бухта повреждено около 20 домов, три из них полностью разрушены. Жителям предоставили временное жилье в санаториях. Последствия атак также зафиксированы в Анапе и Темрюкском районе.

Подробнее — в материале «Ъ» «Черноморский террор».