«Яндекс» увеличит выпуск роботов-доставщиков для крупных городов России

«Яндекс» (MOEX: YDEX) планирует выпускать 1,5 тыс. роботов-доставщиков в месяц на собственном заводе и распределять роверы по российским городам-миллионникам, сообщил руководитель направления рободоставки компании Марат Мавлютов.

«Мы целимся так, чтобы это все превратилось в полторы тысячи роботов в месяц, которые мы привозим в наши города-миллионники и запускаем там рободоставку»,— сказал господин Мавлютов в эфире радио РБК.

«Яндекс» рассматривает возможность запустить различные классы рободоставки по аналогии с такси. «Эконом-доставка — тогда тебе, конечно, придется спуститься к подъезду и встретить ровера. Или, если ты хочешь, чтобы к тебе живой человек пришел, вручил в руки и сказал "Приятного аппетита", нужно будет заплатить чуть-чуть (больше.--"Ъ"),— пояснил Марат Мавлютов.

Сейчас рободоставка доступна в четырех городах — Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Нижнем Новгороде, а также в их пригородах. Суммарный флот роботов-доставщиков превышает 1 тыс. штук. До конца 2027 года «Яндекс» планирует выпустить 20 тыс. роверов.

Как сообщал «Ъ», Минэкономики, МВД, Минтранс и ФСО направили в правительство проект нового экспериментального правового режима использования роверов. Роботам запретят выезжать на тротуары шириной менее метра, разгоняться быстрее 25 км/ч, обяжут притормаживать до 6 км/ч перед пешеходными переходами и уступать дорогу пешеходам.

Подробнее — в материале «Ъ» «Новые законы роботехники».