Член правления АВО рассказал «Ъ» о правах участников облигационного рынка
Никаких радикальных изменений в законе «О рынке ценных бумаг» не было, однако в целом ЦБ удалось перезапустить механизм ПВО, удалив из реестра несколько недостаточно хорошо выполнявших свои обязанности организаций. Также список покинуло большинство бездействующих компаний, которые регистрировались на всякий случай.
Банк России регулирует деятельность ПВО с помощью разъяснений и показательного удаления ряда участников рынка, деятельность которых не соответствовала скорее духу закона в понимании ЦБ, чем его букве. Тем более что массовое использование ПВО — это инициатива Московской биржи. По закону такие организации необходимы только для выпусков с обеспечением и СФО, что составляет абсолютное меньшинство эмиссий облигаций.
Но в целом механизм коллективной защиты начал работать увереннее, ПВО теперь подают в суд на всех эмитентов-дефолтников или участвуют в банкротстве. Обязанность по оплате госпошлины и судебные издержки теперь перенесены на эти организации и относятся к их рискам. Но это опять-таки не по букве закона, а скорее понятийно.
Подробнее об этом читайте в интервью «Ъ».
В феврале 2026 года Банк России опубликовал консультационный доклад, в котором предложил упростить выпуск ценных бумаг, сократив требования к процедурам эмиссии. Регулятор рассматривает возможность отказа от обязательной регистрации выпусков простых облигаций с фиксированным доходом и централизованным учетом прав, если сумма привлекаемых средств не превышает 3 млрд рублей в год.
Банк России также предлагает отказаться от регистрации выпусков облигаций, рассчитанных на квалифицированных инвесторов, при номинальной стоимости свыше 3 млн рублей, а также от регистрации выпусков акций непубличных АО, если число акционеров после размещения не превысит 50. Профессиональные участники рынка ценных бумаг поддержали инициативу Банка России делегировать биржам регистрацию всех облигаций, допускаемых на биржу, включая структурные облигации.
Упрощение может привести к увеличению числа размещений ценных бумаг, но эксперты указывают на возможный рост числа дефолтов из-за привлечения капитала небольшими компаниями, чаще подверженными кассовым разрывам. В связи с этим законодателям потребуется продумать дополнительные механизмы защиты прав инвесторов.