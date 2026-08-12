Член правления АВО рассказал «Ъ» о правах участников облигационного рынка

Никаких радикальных изменений в законе «О рынке ценных бумаг» не было, однако в целом ЦБ удалось перезапустить механизм ПВО, удалив из реестра несколько недостаточно хорошо выполнявших свои обязанности организаций. Также список покинуло большинство бездействующих компаний, которые регистрировались на всякий случай.

Банк России регулирует деятельность ПВО с помощью разъяснений и показательного удаления ряда участников рынка, деятельность которых не соответствовала скорее духу закона в понимании ЦБ, чем его букве. Тем более что массовое использование ПВО — это инициатива Московской биржи. По закону такие организации необходимы только для выпусков с обеспечением и СФО, что составляет абсолютное меньшинство эмиссий облигаций.

Но в целом механизм коллективной защиты начал работать увереннее, ПВО теперь подают в суд на всех эмитентов-дефолтников или участвуют в банкротстве. Обязанность по оплате госпошлины и судебные издержки теперь перенесены на эти организации и относятся к их рискам. Но это опять-таки не по букве закона, а скорее понятийно.

Подробнее об этом читайте в интервью «Ъ».