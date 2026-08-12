Антидроны пошли на взлет

Бизнес в шесть с половиной раз нарастил закупки антидроновых систем. В первом полугодии 2026-го объем трат на такие средства защиты превысил 440 млн руб., следует из данных системы по работе с тендерами «Тендерплан».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Особенно заметно спрос вырос в последние месяцы, отмечают аналитики. В конце мая Владимир Путин поручил правительству совместно с бизнесом подготовить предложения по защите предприятий от атак БПЛА. При этом компаниям не могут закупать армейское вооружение.

Прежде всего им доступны нелетальные средства защиты.

Однако производители уже нарастили выпуск новых систем, говорит директор компании «RuDrones. Беспилотные технологии» Дмитрий Дацыков:

«Какие предприятия занимаются защитой собственных площадей? Во-первых, те, которым требуется выполнение определенных законодательно регулируемых требований по антитеррористической защите. Вторые — те, что делают это в добровольном порядке. Традиционно здесь задействованы представители топливно-энергетических компаний, операторы складских комплексов, то есть не только маркетплейсы.

Третья группа — это операторы и судовладельцы. Сейчас возникла достаточно большая проблема с обеспечением противодронной защиты гражданского судоходства. То есть спрос со стороны частных предприятий растет. Производители предлагают новые технические решения: от средств радиоэлектронного подавления до средств, использующих лазерные установки (они на текущий момент просто штучные, не массовые, достаточно дорогие).

Также развивается направление дронов-перехватчиков или зенитных дронов. Также в ходу апробированные средства радиоэлектронного подавления, механическая инженерная защита, различные системы обнаружения дронов».

При этом данные аналитиков показывают, что массового перехода бизнеса к комплексным системам защиты пока нет. Позволить себе такое могут немногие предприятия, отмечает руководитель учебного центра по управлению беспилотниками «Октагон» Алексей Харламов:

«Конечно, хорошую, правильную защиту объекта может себе позволить крупный бизнес. По периметру у них стоят мобильные оперативные группы с дроновыми ружьями и, условно, детекторами дронов. Крупному предприятию нужно огромное количество таких мобильных групп — в среднем по 3-4 человека. Мобильная оперативная группа — это автомобиль с определенным оборудованием. Его средняя цена — от 50 до 70 млн руб.

Ядро объектовой защиты — ситуационный центр, куда стекается вся информация.

Опять же, это завязка на средства обнаружения, которые стоят довольно дорого, и средства подавления, так же не из дешевых. Наиболее примитивные методы — это металлоконструкции в связке с сетями. Вполне себе рабочий способ, который требует относительно понятных финансовых вложений. Возьмите сорокафутовые контейнеры, наполните их песком и вставите по кирпичикам вокруг».

Защитные металлоконструкции от дронов уже появились на «Авито». Как выяснил “Ъ FM”, купол диаметром 14 м обойдется в 950 тыс. руб. Однако, согласно инструкции, его необходимо дополнительно обтянуть специальной сеткой. В большинстве случаев даже такой системы достаточно для защиты объекта, отмечает разработчик БПЛА Сергей Товкач:

«Понятно, что всем хочется поставить на крыше боевые бластеры вроде "Панциря", но сделать этого никогда не позволят. Что реально можно сделать — установить каркас на высоте 10 м над крышей. Он защитит от удара, потому что дрон попадает в него, сдетонирует, но до крыши ударная волна точно не достанет. И даже если она загорится, ее можно тушить шлангами, которые заранее размещают по крыше.

Соответственно, если даже что-то пробивает дырку, туда автоматически устремляется вода.

На самом деле, даже каркас не разрешают ставить по требованию пожарной безопасности, но сейчас ограничения начали обходить по разряду строительных лесов. Wildberries заявляла, что применила все методы защиты, и в итоге склады горят как спички. Ну значит, они применяли не опыт тех, кто с этим сталкивается, а на бумажках отчитались».

С конца июля 2026-го Wildberries потеряла уже почти 20% своих складских мощностей из-за атак дронов. Об этом писал Reuters со ссылкой на данные со спутниковых снимков. Сама компания не комментировала эту информацию и не сообщала о масштабах потерь.

Ульяна Горелова