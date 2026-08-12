Египет не присоединился к «суннитскому НАТО»

Египет не присоединился к оборонному альянсу Турции, Пакистана и Саудовской Аравии из-за несогласия со стороны саудовского королевского дома, сообщили арабские СМИ. Эр-Рияд, по их данным, счел, что Каир не может выступать в качестве стратегического партнера из-за своей близости к Объединенным Арабским Эмиратам — региональному сопернику Саудовской Аравии.

Главным сторонником присоединения к альянсу Египта была Турция, которая публично подчеркивала, что «суннитское НАТО» должно держать свои двери открытыми для всех желающих. «Мы понимаем, что турки хотят подключения Египта. Возможно, это произойдет в будущем, если мы увидим изменения или улучшения (в позиции Каира.— “Ъ”)»,— пояснили саудовские официальные лица в разговоре с MEE.

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