Минобрнауки объяснило, почему не обжаловало приговор о хищении 210 млн рублей

Минобрнауки не стало обжаловать приговор по делу о хищении более 200 млн руб. бюджетных средств, выделенных на разработку вакцины от заболевания овец. Это следует из ответа ведомства на запрос «Ъ».

«Минобрнауки России, признанное потерпевшим по уголовному делу, полагает, что основания для обжалования приговора отсутствуют»,— указано в документе. В нем отмечается, что «анализ фактических обстоятельств дела, собранных по делу доказательств, а также выводы о виновности подсудимых, юридической квалификации и степени общественной опасности совершенных ими преступных деяний, а также вопросы назначения наказания относятся к исключительной компетенции суда», и Минобрнауки России «не вправе вмешиваться в его деятельность».

В ведомстве также пояснили, что Минобрнауки не намерено обжаловать приговор суда и в части отказа в удовлетворении иска к подсудимым о возмещении ущерба на 210 млн руб., так как ранее данная сумма была полностью взыскана арбитражным судом в рамках дела о банкротстве ООО «Евро Пак» — юрлица, которое использовали фигуранты при совершении инкриминируемого им преступления.

Савеловский суд Москвы 11 марта 2025 года приговорил к срокам от четырех лет лишения свободы условно до семи реальных лет заключения шестерых фигурантов. Среди осужденных — ведущий сотрудник Московского государственного университета пищевых производств (МГУПП; ныне Российский биотехнологический университет) Роман Глушаков, ректор вуза Михаил Балыхин, бывший сенатор (2014–2018 годы) от Алтайского края, проректор по научной работе университета Михаил Щетинин, а также заведующий лабораторией Института общей генетики им. Н. И. Вавилова РАН Алексей Шевелев. Ряд фигурантов обжаловали приговор, настаивая на своей невиновности.

Мария Локотецкая