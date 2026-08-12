Минобрнауки объяснило, почему не обжаловало приговор о хищении 210 млн рублей
Минобрнауки не стало обжаловать приговор по делу о хищении более 200 млн руб. бюджетных средств, выделенных на разработку вакцины от заболевания овец. Это следует из ответа ведомства на запрос «Ъ».
«Минобрнауки России, признанное потерпевшим по уголовному делу, полагает, что основания для обжалования приговора отсутствуют»,— указано в документе. В нем отмечается, что «анализ фактических обстоятельств дела, собранных по делу доказательств, а также выводы о виновности подсудимых, юридической квалификации и степени общественной опасности совершенных ими преступных деяний, а также вопросы назначения наказания относятся к исключительной компетенции суда», и Минобрнауки России «не вправе вмешиваться в его деятельность».
В ведомстве также пояснили, что Минобрнауки не намерено обжаловать приговор суда и в части отказа в удовлетворении иска к подсудимым о возмещении ущерба на 210 млн руб., так как ранее данная сумма была полностью взыскана арбитражным судом в рамках дела о банкротстве ООО «Евро Пак» — юрлица, которое использовали фигуранты при совершении инкриминируемого им преступления.
Савеловский суд Москвы 11 марта 2025 года приговорил к срокам от четырех лет лишения свободы условно до семи реальных лет заключения шестерых фигурантов. Среди осужденных — ведущий сотрудник Московского государственного университета пищевых производств (МГУПП; ныне Российский биотехнологический университет) Роман Глушаков, ректор вуза Михаил Балыхин, бывший сенатор (2014–2018 годы) от Алтайского края, проректор по научной работе университета Михаил Щетинин, а также заведующий лабораторией Института общей генетики им. Н. И. Вавилова РАН Алексей Шевелев. Ряд фигурантов обжаловали приговор, настаивая на своей невиновности.
В 2016 году в Краснодарском крае и Дагестане произошли вспышки анаплазмоза у овец, после чего в 2018 году Минобрнауки выделило субсидию в 210 млн руб. на разработку вакцины против этого заболевания в рамках национального проекта «Наука и университеты». ООО «Евро Пак» было коммерческим партнером и соинвестором Московского государственного университета пищевых производств, обязавшись обеспечить дополнительное финансирование и выделить 20% на научно-исследовательские работы, а также создать опытно-производственную линию. По данным УВД по Северному административному округу Москвы, компания «Евро Пак» получила субсидию тремя траншами в 2018–2020 годах, но не выполнила условия соглашения, и бюджетные средства были похищены.
Следствие назвало организатором хищения Романа Глушакова, который ранее работал в департаменте управления программ и конкурсных процедур Минобрнауки, а затем стал директором и учредителем «Евро Пака». В апреле 2024 года МВД объявило о задержании участников хищения, а также о получении чиновницами откатов в размере 12–13 млн руб. за помощь в реализации проекта. Фигуранты основного дела свою вину отрицали, утверждая, что разработка вакцины велась, но проект не удалось завершить из-за пандемии коронавируса в 2020 году.
Помимо этого дела, в январе 2025 года Минобрнауки РФ подало иск о взыскании 41 млн руб. грантовых средств с Сибирского федерального научного центра агробиотехнологий РАН, так как центр не выполнил в полном объеме пункты плана работ. В сентябре 2025 года суд удовлетворил эти требования.