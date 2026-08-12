«Префы» «Башнефти» упали на 9,3% из-за планов Башкирии продать долю в компании

Привилегированные акции ПАО «АНК "Башнефть"» на торгах Мосбиржи в 16:09 снижались на 9,36% — до 924,5 руб. за штуку. Обыкновенные акции компании к тому же моменту дешевели на 3,53% — до 1,216 тыс. руб. за штуку.

По состоянию на 16:38 «префы» «Башнефти» скорректировались на отметке 951 руб. за бумагу (-5,93%). Обыкновенные акции — 1,271 тыс. руб. (+0,83%). В свободном обращении на данный момент находится 29,7 млн «префов» и 147,8 млн обыкновенных акций компании.

Сегодня глава Башкирии Радий Хабиров анонсировал продажу всей доли региона в «Башнефти» из-за «дыры в бюджете». В конце июня Башкирия уже продала «Роснефти» часть пакета акций «Башнефти». Сумма сделки — 14,8 млрд руб. До продажи доля Башкирии в уставном капитале компании составляла 25%, «Роснефти» принадлежали 57,7%.