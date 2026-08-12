Башкирия продаст свою долю в «Башнефти» из-за дефицита бюджета

Башкирия откажется от своей доли в ПАО «АНК "Башнефть"» — крупнейшем налогоплательщике республики. Об этом заявил глава региона Радий Хабиров на встрече с главными редакторами СМИ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ

«Есть дыра в бюджете. Мы продали часть пакета "Башнефти". Будем продавать ещё. В условиях, когда денег не хватает, Минфин рекомендует продавать все, что есть», — рассказал журналистам господин Хабиров (цитата по Ufa1.ru).

В этом году Башкирия уже продала «Роснефти» часть своих акций. Сделка принесла бюджету республики около 14,8 млрд руб. До этого республика владела 25% уставного капитала предприятия.

Идэль Гумеров