Мужчина погиб при ударе дрона в Курской области

Дрон ВСУ ударил по припаркованному автомобилю в Кореневском районе Курской области. Погиб мужчина. Об этом сообщил губернатор региона Александр Хинштейн в Telegram-канале.

Губернатор выразил соболезнования близким погибшего. Господин Хинштейн также призвал жителей региона соблюдать все меры безопасности.

За прошедшую ночь средства ПВО перехватили и уничтожили 502 БПЛА, сообщало Минобороны России. Дроны сбивали над Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Липецкой и Орловской областями, Краснодарским краем, Крымом и акваторией Черного моря.