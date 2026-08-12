Глава Башкирии заявил о нежелании возвращать Ратмира Мавлиева в свою команду

Глава Башкирии Радий Хабиров заявил, что подследственный сити-менеджер Уфы Ратмир Мавлиев не вернется в его команду. Его увольнение и вчерашнее решение Верховного суда Башкирии о восстановлении в должности руководитель региона прокомментировал на встрече с главными редакторами региональных СМИ.

«Мы с ним больше работать не будем», — заявил господин Хабиров (цитата по «BFM Уфа»). Процесс в отношении господина Мавлиева, которого суды то арестовывали, то отправляли под домашний арест, то отпускали под запрет определенных действий, глава Башкирии охарактеризовал как «кризис судебной власти» в регионе.

Подробнее о борьбе Ратмира Мавлиева за возвращение на пост сити-менеджера — в статье «Ъ» «Мэр Уфы отсудил полномочия».

Идэль Гумеров