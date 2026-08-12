Путин рассказал, что делать с нарушителями морского права

Владимир Путин, как известно, из Новосибирска перелетел в Южно-Сахалинск, где произошли события не чета Совету по образованию и науке. Это были для начала военные учения, максимально, по всем признакам приближенные к боевым, да не просто флота, а Тихоокеанского.

На ракетном крейсере «Варяг» Верховному главнокомандующему показали часовню, библиотеку и рассказали об истории гордого «Варяга», предшественника того, на котором теперь находился Верховный главнокомандующий. Судя по ремаркам Владимира Путина, с историей он и так был знаком, но это, видимо, был тот случай, когда не грех и повторить.

Докладывал капитан первого ранга Онищенко:

— В 1900 году на построенный крейсер прибыл экипаж. Проходят ходовые испытания. И в 1901 году корабль совершает переход в Кронштадт... Там, значит, пополняются запасы. Происходит небольшой кратковременный отдых личного состава. Южным путем корабль переходит в Порт-Артур. В Порт-Артуре корабль находится до 1904 года.

Подробнее — в репортаже Андрея Колесникова.