Путин рассказал, что делать с нарушителями морского права
Владимир Путин, как известно, из Новосибирска перелетел в Южно-Сахалинск, где произошли события не чета Совету по образованию и науке. Это были для начала военные учения, максимально, по всем признакам приближенные к боевым, да не просто флота, а Тихоокеанского.
На ракетном крейсере «Варяг» Верховному главнокомандующему показали часовню, библиотеку и рассказали об истории гордого «Варяга», предшественника того, на котором теперь находился Верховный главнокомандующий. Судя по ремаркам Владимира Путина, с историей он и так был знаком, но это, видимо, был тот случай, когда не грех и повторить.
Докладывал капитан первого ранга Онищенко:
— В 1900 году на построенный крейсер прибыл экипаж. Проходят ходовые испытания. И в 1901 году корабль совершает переход в Кронштадт... Там, значит, пополняются запасы. Происходит небольшой кратковременный отдых личного состава. Южным путем корабль переходит в Порт-Артур. В Порт-Артуре корабль находится до 1904 года.
Подробнее — в репортаже Андрея Колесникова.
В августе 2026 года президент России Владимир Путин прибыл в Южно-Сахалинск для участия в завершающей стадии учений Тихоокеанского флота, которые проходили с 4 августа в акваториях Японского и Охотского морей, а также в северо-западной части Тихого океана. Эти маневры, в которых было задействовано около 60 кораблей, подводных лодок и судов обеспечения, а также более 13 тысяч военнослужащих, были направлены на защиту дальневосточных рубежей России. С борта ракетного крейсера «Варяг» Владимир Путин сделал заявления, касающиеся как будущего Азиатско-Тихоокеанского региона, так и морского права.
За несколько недель до этого, 26 июля 2026 года, Владимир Путин в Петербурге встретил День Военно-морского флота, где, не проводя парад кораблей, наградил моряков и высказался по поводу нападений на российский коммерческий флот, назвав их пиратством и предложив относиться к нарушителям морского права соответствующим образом. На этой встрече также присутствовал командующий ВМФ Александр Моисеев, который заявил о намерении бороться за свободу судоходства.
В июне 2026 года, 12 июня, Владимир Путин встретился с военными, участвующими в специальной военной операции, где обсуждались вопросы защиты Родины и эффективных беспилотников. В марте 2025 года президент посещал атомный подводный крейсер «Архангельск» в Мурманске, где также обсуждались вопросы развития военно-морского флота и стратегического баланса, а также была представлена стратегия развития ВМФ до 2050 года.