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Заповедник «Бажовские места» на Среднем Урале затопило паводком

В Свердловской области с 19 июля закрыли для посещения заповедник «Бажовские места» из-за затопления паводковыми водами, сообщили в пресс-службе природного парка.

Фото: Природный парк «Бажовские места»

Фото: Природный парк «Бажовские места»

Сейчас передвигаться по оборудованным тропам в заповеднике небезопасно — администрация парка рекомендовала в ближайшее время воздержаться от посещения. «В связи с огромным количеством осадков, река Черная вышла из берегов и затопила значительную часть нижней тропы и входную группу»,— сказано в сообщении.

Ирина Пичурина

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