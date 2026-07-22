Заповедник «Бажовские места» на Среднем Урале затопило паводком
В Свердловской области с 19 июля закрыли для посещения заповедник «Бажовские места» из-за затопления паводковыми водами, сообщили в пресс-службе природного парка.
Фото: Природный парк «Бажовские места»
Сейчас передвигаться по оборудованным тропам в заповеднике небезопасно — администрация парка рекомендовала в ближайшее время воздержаться от посещения. «В связи с огромным количеством осадков, река Черная вышла из берегов и затопила значительную часть нижней тропы и входную группу»,— сказано в сообщении.