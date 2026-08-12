Сербия планирует получить членство в Шенгене к концу 2027 года

Заявление сербского министра по евроинтеграции Неманьи Старовича о том, что Сербия намерена завершить к концу 2027 года подготовку к вступлению в Шенген, было расценено многими как анонсирование Белградом отмены безвизового режима для российских граждан ради вступления страны в ЕС. Опасения не сняло даже заверение самого министра, что «введение виз для граждан России не рассматривается»: противоречивые заявления на эту тему в Белграде звучали и прежде.

Заявления, что ради вступления в ЕС, которое нынешнее руководство Сербии провозгласило своей стратегической целью, придется вводить визы россиянам, звучали, а затем опровергались в Белграде и прежде. В начале июня такие утверждения пришлось дезавуировать лично президенту Александру Вучичу. «Впервые слышу об этом,— заявил он в интервью телевидению Prva.— И речи не идет, что такое решение будет принято. А даже если и примут, оно будет тут же отменено». Президент также сообщил, что специально поинтересовался у спикера парламента Аны Брнабич, есть ли депутатская инициатива о введении виз россиянам, и «она все опровергла».

Подробности — в материале «Ъ» «Безвиз и ныне там».