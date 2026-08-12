Сербия планирует получить членство в Шенгене к концу 2027 года
Заявление сербского министра по евроинтеграции Неманьи Старовича о том, что Сербия намерена завершить к концу 2027 года подготовку к вступлению в Шенген, было расценено многими как анонсирование Белградом отмены безвизового режима для российских граждан ради вступления страны в ЕС. Опасения не сняло даже заверение самого министра, что «введение виз для граждан России не рассматривается»: противоречивые заявления на эту тему в Белграде звучали и прежде.
Заявления, что ради вступления в ЕС, которое нынешнее руководство Сербии провозгласило своей стратегической целью, придется вводить визы россиянам, звучали, а затем опровергались в Белграде и прежде. В начале июня такие утверждения пришлось дезавуировать лично президенту Александру Вучичу. «Впервые слышу об этом,— заявил он в интервью телевидению Prva.— И речи не идет, что такое решение будет принято. А даже если и примут, оно будет тут же отменено». Президент также сообщил, что специально поинтересовался у спикера парламента Аны Брнабич, есть ли депутатская инициатива о введении виз россиянам, и «она все опровергла».
Подробности — в материале «Ъ» «Безвиз и ныне там».
Заявление министра по евроинтеграции Сербии Неманьи Старовича о планах завершить подготовку к вступлению в Шенген к концу 2027 года прозвучало в интервью «Радио Белград», где он упомянул о сформированной оперативной группе МВД для выполнения условий присоединения к Шенгену. Он также подчеркнул важность реализации четырех европейских свобод: передвижения людей, товаров, капитала и услуг через доступ к единому европейскому рынку.
Неманья Старович признал, что существенное расширение ЕС и полноправное членство стран-кандидатов вряд ли произойдет до конца этого десятилетия из-за внутренних проблем Евросоюза. В этой связи Сербия рассматривает возможность присоединения к Шенгену без формального вступления в ЕС для получения доступа к единому европейскому рынку, что ранее предлагал и президент Александр Вучич.
При этом присоединение к Шенгену, так же как и вступление в ЕС, требует отмены безвизового режима, включая режим с Россией, о чем еврокомиссар по расширению Марта Кос дала понять, комментируя идею Сербии о Шенгене без ЕС. В то же время, курирующий международное экономическое сотрудничество сербский министр Ненад Попович в июле 2026 года подтвердил, что Белград сохранит безвизовый режим для российских граждан, ссылаясь на слова президента о том, что Сербия не введет визы для граждан РФ.