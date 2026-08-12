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Китайский самолет COMAC C919 совершил первый международный полет

Китайский крупный пассажирский самолет COMAC C919 совершил первый коммерческий международный перелет. Авиакомпания Air China совершила на нем рейс из Пекина в столицу Монголии Улан-Батор. Об этом написал CNBC со ссылкой на данные сервиса FlightRadar24.

Фото: China Daily / Reuters

Фото: China Daily / Reuters

Самолет был разработан и произведен китайской государственной корпорацией COMAC. Тестовые полеты C919 начались в 2017 году, а в 2023-м он совершил первый коммерческий перелет внутри Китая — из Шанхая в Пекин.

CNBC пишет, что первый международный рейс — «еще один шаг в стремлении Китая сделать COMAC… конкурентом на глобальном рынке пассажирских самолетов, где доминируют американская Boeing и европейская Airbus». При этом телеканал отмечает, что дальнейшему распространению C919 мешают несколько препятствий, таких как зависимость от некоторых комплектующих иностранного производства, а также отсутствие одобрения большинства регуляторов США и Европы.

Яна Рождественская

Составлено ИИ-Ассистентъ

Китайский авиалайнер C919, разработанный Коммерческой авиационной корпорацией Китая (COMAC), совершил первый коммерческий полет в 2023 году.
В 2025 году американские авиакомпании были недовольны тем, что им запретили пролетать над Россией, в то время как китайские перевозчики, включая Air China, продолжали использовать этот маршрут.
Китайская авиакомпания Air China также обслуживает самолеты модели C919 на регулярных международных рейсах с 2026 года, тогда как ранее эти воздушные суда использовались только для внутренних перелетов.

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