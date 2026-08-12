Китайский самолет COMAC C919 совершил первый международный полет

Китайский крупный пассажирский самолет COMAC C919 совершил первый коммерческий международный перелет. Авиакомпания Air China совершила на нем рейс из Пекина в столицу Монголии Улан-Батор. Об этом написал CNBC со ссылкой на данные сервиса FlightRadar24.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: China Daily / Reuters Фото: China Daily / Reuters

Самолет был разработан и произведен китайской государственной корпорацией COMAC. Тестовые полеты C919 начались в 2017 году, а в 2023-м он совершил первый коммерческий перелет внутри Китая — из Шанхая в Пекин.

CNBC пишет, что первый международный рейс — «еще один шаг в стремлении Китая сделать COMAC… конкурентом на глобальном рынке пассажирских самолетов, где доминируют американская Boeing и европейская Airbus». При этом телеканал отмечает, что дальнейшему распространению C919 мешают несколько препятствий, таких как зависимость от некоторых комплектующих иностранного производства, а также отсутствие одобрения большинства регуляторов США и Европы.

Яна Рождественская