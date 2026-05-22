Девять купюр с признаками подделки нашли в банковском секторе Удмуртии

Девять поддельных купюр выявили в банковском секторе Удмуртии в первом квартале. Как сообщили в региональном отделение Банка России, из них три банкноты номиналом 5 тыс. руб., одна — 2 тыс. руб., четыре — 1 тыс. руб. и одна — 500 руб.

«Если возникли сомнения в подлинности купюры, важно тщательно проверить ее на наличие как минимум трех защитных признаков. Это могут быть элементы, которые определяются на просвет, на ощупь, при наклоне или повороте, — поясняет управляющая реготделением Банка России Татьяна Жиганшина.— Например, на просвет можно увидеть водяной знак и защитную нить, на ощупь — выявить элементы с повышенным рельефом, а при изменении угла зрения на банкноте становятся заметны скрытые изображения, многоцветные радужные полосы или цифры».

Напомним, в Ижевске завели уголовное дело о производстве и хранении фальшивых денег (ст. 186 УК) после обнаружения 21 купюры достоинством $100.