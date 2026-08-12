Verdant: жара обошлась экономике Великобритании в 4,4 млрд фунтов стерлингов

Повторяющиеся волны экстремально высокой температуры в Британии нанесли экономике ущерб в 4,4 млрд фунтов стерлингов ($59,4 млрд) в период с мая по конец июля 2026 года. Самый серьезный ущерб был нанесен в июне — 2,36 млрд фунтов ($3,19 млрд). Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на независимый аналитический центр Verdant.

Эксперты считают ежегодное усиление аномальной жары прямым следствием глобального изменения климата и предупреждают, что ситуация будет только ухудшаться. По мнению Verdant, если аномальная жара будет усиливаться теми же темпами, что и в последнее десятилетие, ежегодный экономический ущерб может превысить к 2030 году 25 млрд фунтов стерлингов ($33,75 млрд). Эта сумма учитывает только производственные потери и не включает расходы на борьбу с лесными пожарами и возросшее потребление электроэнергии, связанное с использованием кондиционеров.

Авторы отчета призывают правительство обеспечить защиту работников и бизнеса. В частности, ввести максимальную для работы температуру и быть готовым компенсировать потери из-за сокращения рабочих часов.

Екатерина Наумова