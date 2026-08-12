Матерь Бложья потерпела от юристов

Четыре года лишения свободы и арест в зале суда — так завершился процесс по делу адвоката Алисы Волховой и налогового юриста Ольги Гольцевой, выманивших более 41 млн руб. у известного блогера Александры Митрошиной, более известной как Матерь Бложья. Обе были признаны виновными в мошенничестве в особо крупном размере и обязаны возместить потерпевшей ущерб, а также моральные страдания.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Ольга Гольцева и Алиса Волхова

Фото: Антон Великжанин / Коммерсантъ Ольга Гольцева и Алиса Волхова

Фото: Антон Великжанин / Коммерсантъ

Перед приговором в Савеловском райсуде Москвы 50-летняя юрист Ольга Гольцева, которую пришла поддержать старшая дочь с ее друзьями, грозила «засудить» СМИ, если в них появятся «фото ее детей». Предчувствуя, что их отправят в колонию, Гольцева и вторая фигурантка, Алиса Волхова, оделись по-спортивному и пришли с вещами.

Ранее в ходе прений сторон прокурор требовал для Волховой и Гольцевой шесть и пять с половиной лет заключения соответственно, а также по штрафу в 1 млн руб. Пока оглашался приговор, дочь держала Ольгу Гольцеву за руку.

Сроки оказались даже мягче, чем просило гособвинение: подсудимые получили по четыре года общего режима — и даже без штрафов. При этом адвокату из Санкт-Петербурга 45-летней Алисе Волховой суд запретил в течение трех лет после освобождения заниматься адвокатской деятельностью.

О том, что адвокат Волхова и юрист Гольцева похитили у нее внушительную сумму, Александра Митрошина рассказала, когда правоохранители расследовали ее уголовное дело. Первоначально блогер обвинялась в уклонении от уплаты налогов на сумму 172 млн руб., однако дело в этой части было прекращено еще на стадии следствия. Затем ей вменили в вину легализацию преступных доходов на сумму более 115 млн руб.

По словам госпожи Митрошиной, с января по март 2024 года юристы убедили ее передать им более 68 млн руб. для защиты от принудительного списания налоговой инспекцией, а также для решения различных вопросов с должностными лицами.

Последние, как утверждали Волхова и Гольцева, помогут вычеркнуть Александру Митрошину из несуществующих черных списков Интерпола и администрации президента РФ. Еще более 12 млн руб. блогер отдала, чтобы оформить паспорт гражданки Республики Вануату — государства в Меланезии, расположенного в южной части Тихого океана. Часть средств блогер перевела на счета юристов либо подконтрольных им физлиц и организаций, еще часть отдала наличными. Так, например, 10,5 млн руб. были оформлены как оплата услуг медиации, которые реально ИП Волхова не оказывала.

В конечном счете следствие сочло доказанным хищение у блогера лишь 41 млн руб. Именно такая сумма прошла по банковским документам и была переведена в адрес ИП Волховой, а также в адрес АНО «Центр развития “Добро и спорт”» и организации «Содружество», подконтрольных адвокату и юристу соответственно.

Во время следствия и суда фигурантки признали вину, однако не вернули госпоже Митрошиной деньги, которые, по их признанию, «потратили по своему усмотрению». Они заявили, что и «не собирались обеспечивать сохранность переданных им денег и потом их возвращать». Обеим вменили в вину мошенничество в особо крупном размере.

Блогер рассказала, что подверглась жесткому психологическому давлению со стороны юристов — те убеждали ее в проведении в отношении нее новых налоговых проверок и возбуждении новых уголовных дел, а также предрекали принудительное банкротство. По словам госпожи Митрошиной, между ней и юристами существовала договоренность, согласно которой средства должны были лишь временно находиться на их счетах, а потом быть возвращены. Часть из этих денег, по словам блогера, она планировала направить налоговикам на оплату штрафа.

В рамках уголовного дела Александра Митрошина подала к подсудимым иск на 68 млн руб., который потом с учетом установленной следствием суммы снизила до 41 млн руб. Причиненный ей моральный вред потерпевшая оценила в 500 тыс. руб., требуя взыскать по 250 тыс. руб. с каждой фигурантки.

Алиса Волхова добровольно вернула блогеру лишь 125 тыс. руб., а Ольга Гольцева — 36 тыс. руб.

С учетом этих сумм суд и обязал осужденных возместить блогеру моральные страдания в размере 349 тыс. руб., взыскав с них 125 тыс. и 224 тыс. руб. соответственно. Также они должны выплатить госпоже Митрошиной 41 млн руб. (20 млн и 21 млн руб.) — компенсацию ущерба, причиненного преступлением.

Поскольку обе подсудимые с 19 октября 2025 года находились под домашним арестом, после оглашения приговора их взяли под стражу. Когда прозвучал срок, с дочерью Ольги Гольцевой случилась истерика, она разрыдалась. По решению суда органы опеки должны решить судьбу несовершеннолетних детей фигуранток или передать их на попечение родственников.

Адвокаты осужденных отказались от комментариев. Адвокат госпожи Митрошиной Михаил Юсупов рассказал “Ъ”, что его доверительница просила реальные сроки фигуранткам не назначать. «Если бы они возместили ущерб, то, возможно, суд не назначил бы им наказание, связанное с лишением свободы»,— сказал защитник. Он добавил, что обе подсудимые в ходе процесса лишь формально признали вину и если они что-то и совершили, то не мошенничество, а самоуправство. Александра Митрошина сказала “Ъ”, что, по по одной из версий подсудимых, часть ее денег они якобы потратили на благотворительность. Блогер рассчитывает получить возмещение ущерба за счет имущества осужденных.

Госпожа Митрошина 18 июня этого года осуждена Тверским райсудом Москвы на три года условно за легализацию преступных доходов с конфискацией имущества на 115 млн руб. Обвинение, которое требовало для блогера реальный срок, обжаловало приговор.

Мария Локотецкая