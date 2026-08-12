Комсомольский НПЗ работает штатно после пожара

Нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) в Комсомольске-на-Амуре работает в штатном режиме после вчерашнего пожара. Об этом сообщили «РИА Новости» в пресс-службе предприятия.

«Завод не останавливал работу во время происшествия»,— уточнил собеседник агентства. Информации о повреждениях нет.

11 августа в одном из цехов на Комсомольском НПЗ произошел пожар. В правительстве Хабаровского края назвали причиной разгерметизацию колонны. Никто не пострадал. В тушении задействовали 45 пожарных и 13 единиц техники. Была создана комиссия для выяснения обстоятельств ЧП. Ремонтные работы на объекте планировали завершить до конца дня.