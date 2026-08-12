Теннисисты Рафаэль Ходар и Лернер Тьен могут войти в топ-10 рейтинга АТР

Составлено ИИ-Ассистентъ

В июне 2026 года Александр Зверев дошел до полуфинала Открытого чемпионата Франции (Roland Garros), где одержал победу над 19-летним Рафаэлем Ходаром, который на тот момент занимал 29-ю строчку мирового рейтинга АТР и впервые участвовал в этом турнире. В прошлом году Зверев также дошел до финала Roland Garros, но уступил Карлосу Алькарасу.

По состоянию на 10 августа 2026 года, лидер мирового рейтинга Янник Синнер и вторая ракетка мира Карлос Алькарас пропустили летние североамериканские турниры серии Masters 1000 в Монреале и Цинциннати из-за травм. Янник Синнер испытывает проблемы с правым коленом, а Карлос Алькарас восстанавливается после травмы запястья. Это всего второй раз с 1990 года, когда первая и вторая ракетки мира пропускают оба этих турнира, что позволяет другим теннисистам улучшить свои позиции в рейтинге.

В августе 2025 года российский теннисист Карен Хачанов улучшил свое положение в мировом рейтинге АТР, поднявшись с 16-го на 13-е место после выхода в полуфинал турнира National Bank Open Presented by Rogers в Торонто. Его следующим соперником тогда стал Александр Зверев.