Теннисисты Рафаэль Ходар и Лернер Тьен могут войти в топ-10 рейтинга АТР
По итогам полуфиналов National Bank Open presented by Rogers, проходящего в Монреале турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) категории Masters 1000 с призовым фондом $9,4 млн, стало ясно, что в первой десятке мирового рейтинга назревает очередной этап смены поколений. Результаты, которые демонстрируют в нынешнем сезоне 19-летний испанец Рафаэль Ходар и 20-летний американец Лернер Тьен, могут позволить им уже в скором времени дебютировать в топ-10.
Монреальский «тысячник» АТР вследствие отказа от участия в нем первой ракетки мира Янника Синнера и раннего поражения Александра Зверева, чемпиона Roland Garros и финалиста Wimbledon, практически с самого начала был обречен на обилие неожиданных результатов. Неудивительно, что уже к четвертьфиналам в сетке остались только игроки, родившиеся после 2000 года. На состязаниях категории Masters 1000 ранее подобного еще никогда не случалось.
Подробнее — в материале «Ъ» «Молодежь прицелилась в десятку».
В июне 2026 года Александр Зверев дошел до полуфинала Открытого чемпионата Франции (Roland Garros), где одержал победу над 19-летним Рафаэлем Ходаром, который на тот момент занимал 29-ю строчку мирового рейтинга АТР и впервые участвовал в этом турнире. В прошлом году Зверев также дошел до финала Roland Garros, но уступил Карлосу Алькарасу.
По состоянию на 10 августа 2026 года, лидер мирового рейтинга Янник Синнер и вторая ракетка мира Карлос Алькарас пропустили летние североамериканские турниры серии Masters 1000 в Монреале и Цинциннати из-за травм. Янник Синнер испытывает проблемы с правым коленом, а Карлос Алькарас восстанавливается после травмы запястья. Это всего второй раз с 1990 года, когда первая и вторая ракетки мира пропускают оба этих турнира, что позволяет другим теннисистам улучшить свои позиции в рейтинге.
В августе 2025 года российский теннисист Карен Хачанов улучшил свое положение в мировом рейтинге АТР, поднявшись с 16-го на 13-е место после выхода в полуфинал турнира National Bank Open Presented by Rogers в Торонто. Его следующим соперником тогда стал Александр Зверев.