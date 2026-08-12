Молодежь прицелилась в десятку

По итогам полуфиналов National Bank Open presented by Rogers, проходящего в Монреале турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) категории Masters 1000 с призовым фондом $9,4 млн, стало ясно, что в первой десятке мирового рейтинга назревает очередной этап смены поколений. Результаты, которые демонстрируют в нынешнем сезоне 19-летний испанец Рафаэль Ходар и 20-летний американец Лернер Тьен, могут позволить им уже в скором времени дебютировать в топ-10.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран 19-летний Рафаэль Ходар, в начале года занимавший 168-ю позицию в рейтинге ATP, на данный момент занимает в нем 12-е место и имеет хорошие шансы завершить сезон в топ-10

Фото: Christinne Muschi / The Canadian Press / AP 19-летний Рафаэль Ходар, в начале года занимавший 168-ю позицию в рейтинге ATP, на данный момент занимает в нем 12-е место и имеет хорошие шансы завершить сезон в топ-10

Фото: Christinne Muschi / The Canadian Press / AP

Монреальский «тысячник» АТР вследствие отказа от участия в нем первой ракетки мира Янника Синнера и раннего поражения Александра Зверева, чемпиона Roland Garros и финалиста Wimbledon, практически с самого начала был обречен на обилие неожиданных результатов. Неудивительно, что уже к четвертьфиналам в сетке остались только игроки, родившиеся после 2000 года. На состязаниях категории Masters 1000 ранее подобного еще никогда не случалось. Причем сравнительно высоким оказался средний рейтинг этих 8 теннисистов — 25. То есть в некоторой степени новый возрастной рекорд «тысячников» можно считать закономерным.

Пары полуфиналистов в итоге составили американцы Лернер Тьен и Бен Шелтон, а также еще один представитель США Брэндон Накашима и испанец Рафаэль Ходар.

Двое из них уже имеют сложившуюся репутацию. Накашима давно считается классическим середняком, способным сегодня выстрелить, а завтра провалиться. Шелтон же, выигравший в прошлом году канадский «мастерс», который тогда проходил в Торонто, уже примерно 14 месяцев входит в мировую элиту. Доказательством тому служит его уверенная победа в четвертьфинале, одержанная над талантливым чехом Якубом Меншиком — 6:3, 6:1.

Что же касается Тьена и Ходара, то они, привлекая к себе повышенное внимание еще не так уж много времени, уже реально претендуют на попадание в десятку сильнейших. 20-летний американец, сделавший себе имя на прошлогоднем Australian Open, где он прошел квалификацию и добрался до 1/8 финала, одолев по ходу дела Даниила Медведева, легко разобрался с испанцем Даниэлем Меридой — 6:3, 6:2. Эта победа позволит Тьену подняться в рейтинге минимум на шесть позиций — с 19-го места на 13-е. Так высоко он еще никогда не стоял.

Пока Тьен, главным козырем которого остается не мощь, а упорство, не отличается стабильностью, но в этом сезоне у него есть несколько достижений, в том числе две победы над соперниками из топ-10 и первый титул АТР, завоеванный перед Roland Garros на грунте в Женеве. Не случайно на днях его перспективы высоко оценил бывший первый номер мирового рейтинга знаменитый немец Борис Беккер.

«Тьен остается незамеченным многими экспертами, но ожидайте от него больших успехов в ближайшем будущем!» — написал он в социальной сети X.

В свою очередь, Ходар, на данный момент 15-я ракетка мира, к десятке лучших находится еще ближе. Полуфинал Монреаля вывел его минимум на 12-е место, которое для 19-летнего испанца тоже является высшим достижением, а по очкам, набранным в этом году, он уже точно войдет в первую семерку, реально претендуя на участие в итоговом турнире Nitto ATP Finals. Теннис, который демонстрирует Ходар, возможно, не слишком зрелищен, но зато в нем не заметны явные пробелы. За последние несколько месяцев качественная подготовка позволила нынешней главной надежде испанского тенниса взять свой первый титул на грунте Марракеша, дойти до четвертьфиналов «мастерсов» в Мадриде и Риме, а также на Roland Garros, сыграть недавно финал на харде в Вашингтоне и дебютировать в Монреале в полуфинале «тысячника». А ведь начинал нынешний сезон Ходар, находясь во второй половине второй сотни.

Евгений Федяков