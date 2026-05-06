В Черноземье сменились лидеры среди застройщиков в четырех регионах

По итогам первого квартала 2026 года самые заметные изменения в топе застройщиков произошли в Белгородской, Воронежской, Липецкой, Орловской и Тамбовской областях. В Курской области тройка лидеров осталась прежней. Это следует из данных Единого реестра застройщиков (ЕРЗ).

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

В Белгородской области первые две строчки удержали ГК «Точно» Николая Амосова и СЗ «Оникс-Дубрава» Александра Рындина. Тройку лидеров замкнула компания «Вега», поднявшаяся с четвертой позиции. Занимавшее в январе третье место ООО «СЗ Стройинжиниринг» Анны Ульяновой потеряло шесть позиций, опустившись на девятое место.

В Воронежской области ГК «Развитие» Сергея Гончарова и ООО «Домостроительный комбинат» Сергея Лукина сохранили первое и второе места, а третью позицию занял СК «Выбор» Александра Цыбаня, поднявшийся сразу на две строчки и потеснивший ГК «Проект инвест» Николая Ступина на четвертое место. Ранее занимавшая эту позицию «Воронежская девелоперская компания» Евгения Хамина переместилась на пятую позицию. На шестое место поднялась ГК «Первоград» Эдуарда Сорокина (+1), на седьмое — ГК «Стэл» Валерия Лукинова (+1). Восьмую строчку занял «Левый берег» (ВСК), прибавивший две позиции. Девятой осталась «ЖБИ-2 Инвест» Ильи Кораблина. Первую десятку замкнула BM GROUP development, ранее занимавшая 16-ю позицию.

В Курской области изменений не произошло. «Энко» Елены Низамовой продолжает удерживать лидирующую позицию, на втором и третьем местах остаются рязанская ГК «Мармакс» Юрия Юрова и СЗ «Полет» Вадима Конева. Воронежская ГК «Первоград» Вячеслава Кабацкова и «Главстрой» Станислава Лазуткина сохранили четвертую и пятую позиции соответственно.

Первую строчку рейтинга в Липецкой области по-прежнему занимает московское ООО «СЗ "Арт квартал"» (бренд Author Development). На втором месте расположилась ГК «СтройМастер» Вячеслава Старых, поднявшаяся сразу на три строчки. Третью позицию сохранило воронежское ООО «СЗ ЖБИ-2 Инвест» Ильи Кораблина. ГК «Энко» осталась на четвертой строчке. А вот орловская ГК «ОДСК» Александра Рогачева потеряла три строчки, опустившись на пятое место. СЗ «СКС» Виталия Брычаева сместился с восьмого на девятое место.

В Орловской области лидером осталась ГК «ОДСК», вторую строчку заняла ГК «СТС-групп» Андрея Величкина и Романа Емельянова, поднявшаяся на две позиции. Третье место теперь занимает ГК «Развитие» Сергея Гончарова (-1). На четвертую позицию опустилось СЗ «Фортуна» Алексея Шалыгина и Дмитрия Плясова. Десятку замыкает потерявшее две позиции брянское ООО «СЗ "Надежда Девелопмент"» (-1).

Первое место среди застройщиков Тамбовской области сохранила ГК «Тамбов бизнес строй» (ТБС). Вторую позицию заняло оренбургское ООО «СЗ "Империал"» (входит в ГК «Листпромстрой»), поднявшееся на одну строчку. На третье место опустилось ООО «СЗ "Мегаполис"» Альберта и Ольги Дорожкиных. С шестого на четвертое место переместилось ГК «СКЖ» Александра Жупикова.

Ульяна Ларионова