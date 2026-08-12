Всероссийский слет операторов дронов перенесли из-за угроз атак ВСУ

Пятый всероссийский слет операторов боевых беспилотных систем «Дронница», планировавшийся 29–30 августа в Великом Новгороде, перенесли. Решение принято из-за информации о планах ВСУ ударить по месту слета, сообщили организаторы мероприятия.

Координационный центр помощи Новороссии (КЦПН) получил «точные и достоверные сведения» о планах ВСУ нанести удар по слету в момент его проведения, рассказали организаторы. Они обсудили безопасность участников слета «и возможные контрмеры» с руководством региона, военными и спецслужбами.

«Для защиты участников "Дронницы" пришлось бы задействовать крупные силы ПВО и специальных служб, обнажив на время объекты и предприятия в Новгородской и соседних областях. Нами было принято решение, что обнажать заводы и базы ради собственной безопасности сейчас неверно, а проводить мероприятие в условиях подобных рисков — слишком самонадеянно»,— пояснили организаторы.

Новые даты слета пока неизвестны.

«Дронница» проводится с 2022 года, первое мероприятие было посвящено обучению операторов. На «Дроннице-2023» обсуждали боевые беспилотные системы, там также прошла выставка достижений народного ВПК. Слет 2024 года был посвящен организации взаимодействия между разработчиками и производителями беспилотных систем, а также заказчиками, в том числе из госструктур. Прошлогодний двухдневный слет «Дронницы» прошел под лозунгом «Работа над ошибками».

Подробности — в материале «Ъ» «Вопросы дроноводства».