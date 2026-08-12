«VK Видео» расширяет программу монетизации

«VK (MOEX: VKCO) Видео» расширит программу монетизации на авторов с аудиторией от 1 тыс. подписчиков, рассказали «Ъ» в компании. Новые условия программы станут доступны с 1 сентября 2026 года. Ранее монетизация в сервисе была доступна для авторов с аудиторией от 5 тыс. подписчиков и более.

Для подключения к партнерской программе автору также необходимо публиковать оригинальный контент и иметь 500 часов суммарного времени просмотров роликов за последние 90 дней, уточняют в компании. Там говорят, что сервис также предусмотрел адаптационный период на три месяца для авторов, которые не соответствуют критерию по времени просмотра своего контента.

«Компания меняет условия доступа в партнерскую программу, чтобы сделать ее более доступной для начинающих авторов. В основе программы остается поддержка авторов, которые регулярно создают оригинальный контент и развивают свои каналы»,— приводит пресс-служба слова руководителя направления «Сообщества и опыт автора» Веры Советкиной.

По данным Mediascope, за первое полугодие 2026 года дневная активная аудитория сервиса «VK Видео» без учета эмбедированных просмотров (на сторонних ресурсах, где есть плеер компании) составила 4 млн человек (см. «Ъ» от 8 июля). В январе VK отчитывался о 42,2 млн человек против 41,1 млн в декабре 2025 года

Варвара Полонская