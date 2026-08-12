«VK Видео» расширяет программу монетизации
«VK (MOEX: VKCO) Видео» расширит программу монетизации на авторов с аудиторией от 1 тыс. подписчиков, рассказали «Ъ» в компании. Новые условия программы станут доступны с 1 сентября 2026 года. Ранее монетизация в сервисе была доступна для авторов с аудиторией от 5 тыс. подписчиков и более.
Для подключения к партнерской программе автору также необходимо публиковать оригинальный контент и иметь 500 часов суммарного времени просмотров роликов за последние 90 дней, уточняют в компании. Там говорят, что сервис также предусмотрел адаптационный период на три месяца для авторов, которые не соответствуют критерию по времени просмотра своего контента.
«Компания меняет условия доступа в партнерскую программу, чтобы сделать ее более доступной для начинающих авторов. В основе программы остается поддержка авторов, которые регулярно создают оригинальный контент и развивают свои каналы»,— приводит пресс-служба слова руководителя направления «Сообщества и опыт автора» Веры Советкиной.
По данным Mediascope, за первое полугодие 2026 года дневная активная аудитория сервиса «VK Видео» без учета эмбедированных просмотров (на сторонних ресурсах, где есть плеер компании) составила 4 млн человек (см. «Ъ» от 8 июля). В январе VK отчитывался о 42,2 млн человек против 41,1 млн в декабре 2025 года
В 2025 году государство выделило более 39,5 млрд рублей на развитие национальной видеоплатформы VK, а также 4 млрд рублей на создание и развитие многофункционального сервиса обмена информацией, связанного с VK. В январе 2026 года суточная аудитория «VK Видео» достигла 42,2 млн человек, а месячная — 82,8 млн человек. По данным Mediascope, месячная аудитория YouTube за тот же период составила 65,9 млн человек, а Rutube — 47,7 млн человек. Собеседник «Ъ» на медиарынке отмечает, что «VK Видео» признаётся национальной видеоплатформой для повышения её статуса на фоне конкурентов.
В апреле 2026 года платформа для связи авторов и рекламодателей VK AdBlogger снизила порог входа для монетизации контента до 100 друзей или подписчиков. Ранее минимальный порог аудитории для регистрации авторов составлял 1 тысячу человек. Нововведение направлено на то, чтобы авторы с небольшой, но лояльной аудиторией могли создавать и монетизировать рекламный контент.
В феврале 2026 года сообщалось, что VK рассматривает возможность закрытия своей «Школы авторов», запущенной в 2023 году для бесплатного обучения блогеров. Однако в VK заявили, что закрывать школу не планируют, а намерены усилить работу с авторами на всех платформах холдинга, включая грантовые программы.