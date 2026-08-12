«Слово "Китай" в концепции действительно ключевое»

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба Bentley Фото: пресс-служба Bentley

Компания Bentley раскрыла очередные детали интерьера своего первого полностью электрического кроссовера Torcal, дебют которого состоится 23 сентября. Очередной рассекреченной «фишкой» нового автомобиля стала система Curation Engine, которая координирует освещение, звук, климат, качество воздуха и цифровой контент, создавая четыре уникальных сценария настроения внутри салона.

Всего предусмотрено четыре режима работы системы. Базовый — Bentley Mode. Более комфортный Comfort Mode смягчает освещение, немного повышает температуру в салоне, а рекомендованный аудиовизуальный контент, вероятно, с помощью искусственного интеллекта, должен способствовать цифровому детоксу. Sport Mode, наоборот, запускает более энергичный саундтрек, делает громче подсказки навигации, а подсветка салона ожидаемо окрашивается в красный. Наконец, Refresh Mode усиливает освещение, а проветривание салона становится более прохладным и интенсивным.

Вероятно, в Европе и Америке все эти возможности еще способны произвести впечатление. Но на российском рынке, который уже давно привык к китайским автомобилям, подобные сценарии звучат довольно банально. Многие машины из КНР, причем не только люксовые и премиальные, уже давно предлагают похожие функции. Нажал на кнопку — кресло приняло более горизонтальное положение, включилась расслабляющая музыка, а на экране мультимедиа появилось изображение потрескивающих дров в камине.

Похоже, слово «Китай» в концепции нового электрического Bentley действительно ключевое. Там подобные функции любят и наверняка оценят. Достаточно вспомнить, сколько критики за последние пару месяцев обрушилось на Ferrari. Покупатели и эксперты ругали электромобиль Luce за дизайн и органы управления в салоне, которые сравнивали с элементами кофеварки. Руководство марки отбивалось как могло, а недавно сообщило, что в Китае на Ferrari Luce выстроилась очередь, а квота на покупку выбрана уже до 2028 года. Этого оказалось достаточно, чтобы снять с Ferrari многие вопросы.

Дмитрий Гронский