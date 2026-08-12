Суд в Москве оштрафовал разработчика чат-бота за пропаганду наркотиков

Таганский суд Москвы признал американскую компанию-разработчика ИИ Character Technologies виновной в пропаганде наркотиков. Суд назначил ей штраф на 1,25 млн руб., передает «Интерфакс».

Что послужило поводом для административного дела, пока неизвестно. Компания признана виновной по ч. 3 ст. 6.13 КоАП РФ (распространение сведений о наркотиках и психотропных веществах).

Character Technologies, Inc — разработчик программного обеспечения, в том числе приложения с функциями чатбота на основе искусственного интеллекта. В боте Character.ai можно общаться с персонажами, созданными по образу реальных людей или вымышленных личностей. В марте на ИИ-чатбот Character.ai составили протокол о пропаганде ЛГБТ («движение ЛГБТ» признано в России экстремистским и запрещено).