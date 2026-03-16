На ИИ-чатбот Character.ai составили протокол о пропаганде запрещенного ЛГБТ

Таганский суд Москвы зарегистрировал протокол на разработчика ИИ-чатбота Character.ai о пропаганде ЛГБТ («движение ЛГБТ» признано в России экстремистским и запрещено). Это следует из карточки суда.

Character Technologies грозит штраф от 2 до 5 млн руб. 10 марта суд оштрафовал компанию на 3,5 млн руб. за несоблюдение требования об удалении информации.

Член комитета Госдумы по информационной политике Антон Немкин утверждал, что Character Technologies также отказалась удалить материалы с фейками о Вооруженных силах России.