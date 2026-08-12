На пять перекрестков Челябинска нанесут «вафельную» разметку

В Челябинске нанесут специальную сетчатую, или «вафельную», разметку на пяти перекрестках для снижения количества пробок. Это также повысит безопасность на проезжей части, сообщает пресс-служба комитета дорожного хозяйства городской администрации.

Желтой сеткой покроют перекрестки проспекта Ленина и улицы Пушкина, улиц Худякова и Энтузиастов, Доватора и Блюхера, улиц Доватора и Воровского, Чичерина и 250-летия Челябинска. По правилам дорожного движения на «вафельной» разметке запрещены остановки более пяти секунд. На некоторых из этих участков поставят камеры. Нарушения уже фиксируют на пересечении проспекта Ленина с улицей Российской, где желтая сетка появилась в тестовом режиме в 2025 году.

Виталина Ярховска