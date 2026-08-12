На 14% вырастут тарифы на свет и тепло в Челябинской области

Министерство тарифного регулирования и энергетики Челябинской области утвердило новые цены на электрическую и тепловую энергию для населения, которые начнут действовать с 1 октября 2026 года. Текущая корректировка станет вторым и наиболее существенным этапом индексации тарифов ЖКХ в этом году. Средний чек может вырасти в среднем на 500 руб. Сводную таблицу тарифов предоставил региональный поставщик «Уралэнергосбыт».

Согласно данным поставщика электроэнергии, для городского населения, проживающего в домах с газовыми плитами (в пределах первого диапазона потребления до 1200 кВт ч в месяц), стоимость электроэнергии вырастет на 11,1% — с 4,84 руб. до 5,38 руб. за кВт ч. Для жителей городов в домах с электроплитами и сельского населения тариф увеличится на 11,2% — с 3,39 руб. до 3,77 руб. за кВт ч.

Существенные изменения затронут и сферу теплоснабжения. В Челябинске (зона обслуживания АО «УСТЭК-Челябинск») льготный тариф для большинства категорий населения вырастет на 14,9% — с 2184,44 руб. до 2511,36 руб. за Гкал.

Предстоящая с 1 октября индексация тарифов увеличит средний чек за коммунальные услуги для жителей Челябинска в среднем на 400–500 руб. в месяц, если рассчитывать нагрузку на бюджет для владельцев стандартной двухкомнатной квартиры 54 кв. м.

Основной рост придется на отопление. Поскольку льготный тариф в Челябинске вырастет на 15%, стоимость одной гигакалории увеличится на 326,92 руб. Учитывая, что в отопительный сезон на обогрев «двушки» уходит в среднем 1–1,2 Гкал, ежемесячный платеж только по этой строке вырастет на 330–390 руб.

Расходы за электроэнергию для жильцов двухкомнатной квартиры вырастут примерно на 80–95 руб. При среднем потреблении в 150 кВт ч жители квартир с газовыми плитами будут платить на 81 руб. больше за месяц. Для тех, кто пользуется электроплитами (средний расход 250 кВт ч), нагрузка вырастет на 95 руб.

Таким образом, суммарная доплата только за свет и тепло составит от 410 руб. до 485 руб. без учета платы за водоснабжение, водоотведение и вывоз мусора.

Напомним, это второе повышение цен на ЖКУ в 2026 году. Первый этап индексации прошел 1 января, когда средний рост цен составил 1,7%. Октябрьское повышение обусловлено распоряжением Правительства РФ №3413-р, которое вышло еще в ноябре 2025 года. Документ установил предельные значения, на которые цены могут вырасти. Для Челябинской области лимит роста тарифов составил 14%.

Евгений Рыженьков