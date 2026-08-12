Энтони Фаучи хотят привлечь к ответственности за сокрытие информации о COVID-19

Главные обвинители экс-главы Национального института аллергии и инфекционных заболеваний США (NIAID) Энтони Фаучи — сенаторы Рэнд Пол и Рон Джонсон — не оставляют попыток привлечь его к ответственности за сокрытие данных во время пандемии коронавируса. На прошлой неделе они получили от Министерства здравоохранения и социальных служб (HHS) доступ к служебному телефону Фаучи, из которого извлекли более 34 тыс. текстовых и 522 голосовых сообщений. Выжимки из них теперь постепенно становятся достоянием общественности.

В первой опубликованной порции — переписке января 2021 года между Фаучи, тогдашним директором Центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC) Рошель Валенски и членом консультативного совета президента Байдена по COVID-19 Вивеком Мурти — затрагивалась тема вакцинации беременных. Фаучи не исключал, что вакцина может быть опасна для них: «Поскольку у многих людей после второй дозы бывают значительный цитокиновый шторм и высокая температура, это теоретически может вызвать выкидыш в первом триместре»,— писал он.

Бывший чиновник находится под защитой превентивного помилования экс-президента Джо Байдена, но оно не защищает от обвинений по итогам нынешних слушаний в Сенате и не распространяется на юрисдикцию отдельных штатов.

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