Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Константин Кокошкин / Коммерсантъ Фото: Константин Кокошкин / Коммерсантъ

Все новые жилые проекты, вышедшие за последний год в Юго-Восточном административном округе Москвы, пополнили витрину новостроек бизнес-класса. Количество таких проектов в продаже выросло с 8 до 12. При этом жилых комплексов комфорт-класса стало меньше: год назад их было 19, сегодня — 16. Такие данные приводят эксперты компании «Север» на основе данных Nikoliers.

«Доля бизнес-класса в округе составляет 42%, за год этот показатель увеличился на 17 процентных пунктов. Доля комфорт-класса формирует оставшиеся 58%. Новые проекты появились в Нижегородском и Южнопортовом районах, а также в Лефортове», — отмечают брокеры.

Изменение структуры предложения отражается и на ценах. Средняя стоимость квадратного метра в комфорт-классе за год выросла на 22% — с 370 тыс. до почти 455 тыс. руб. В бизнес-классе рост оказался более сдержанным — на 10%, до 507 тыс. руб. за кв. м. Брокеры полагают, что более высокая динамика стоимости в комфорт-классе может быть связана в том числе с вымыванием наиболее доступных лотов и отсутствием нового предложения по стартовым ценам.

Одной из причин качественной трансформации Юго-Восточного административного округа, отмечают эксперты, стало активное освоение бывших промышленных зон, в том числе в рамках проектов комплексного развития территорий. Это позволило вывести на рынок новые современные жилые проекты и сформировать точки роста округа. Одним из наиболее ярких примеров такого обновления является развитие Южного порта, который город последовательно формирует как один из новых деловых и жилых центров столицы.

Светлана Бардина