Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Jeenah Moon / Reuters Фото: Jeenah Moon / Reuters

Кузены Уильям Уолдорф и Джон Джейкоб Асторы с детства соперничали в играх и с годами к конкуренции привыкли. Когда в 1893-м Уолдорф выстроил на Манхэттене отель-небоскреб, Джон тут же возвел по соседству собственную гостиницу на пять этажей выше. К чести братьев, на этом конкуренция закончилась и начался бизнес.

Здания соединили стеклянным переходом, получив отель на 1,4 тыс. номеров, на тот момент самый большой в мире. Славы Waldorf Astoria добавляло безукоризненное обслуживание, высокая кухня и дорогое оформление. Здесь останавливались Фрэнк Синатра и Элла Фицджеральд, князь Монако Ренье и королева Великобритании Елизавета. Здесь снимали оскароносный «Запах женщины», а Мэрилин Монро незабываемо поздравила с Днем рождения президента Джона Кеннеди.

Позднее Уильям Уолдорф Астор уехал в Британию и прославился как крупный филантроп, а Джон Джейкоб стал первым американским мультимиллионером. Дружба всегда побеждает.

Павел Шинский