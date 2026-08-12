Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Майя Жинкина / Коммерсантъ Фото: Майя Жинкина / Коммерсантъ

Автор «Бурлаков на Волге» переехал на Финский залив, в 45 км от Санкт-Петербурга, когда ему было 55 лет. Илья Репин купил хутор Куоккала в 1899 году и прожил там до конца жизни — еще 30 лет. Теперь это Репино. А усадьбу свою художник назвал «Пенаты» — в честь римских богов, покровителей домашнего очага. Небольшой домик был изрядно перестроен и представлял собой многоплановое здание со светлой мастерской со стеклянной крышей. На крыше установили эолову, то есть воздушную, арфу, издававшую звуки при любом порыве ветра.

Для любителя «открытого дома», гостей и общения вторая супруга Ильи Ефимыча — Наталья Нордман — «учредила» так называемые среды, в том числе для того, чтобы в другие дни художника не беспокоили. Нордман была суфражисткой, отстаивала права прислуги, а еще «топила», как бы сейчас сказали, за ЗОЖ. В меню были суп из сушеных трав, проще говоря, из сена, и котлеты из овсяных хлопьев с мелко порубленной молодой березовой корой. Неудивительно, что некоторые гости перед посещением усадьбы украдкой съедали бутерброд с колбасой.

В гостиной располагался круглый стол с внешней неподвижной частью для тарелок и вращающейся каруселью внутри, чтобы гости могли брать нужные закуски. Главным нарушением правил дома считалась попытка помочь соседу, за что налагался шуточный штраф — например, творческое «наказание» в виде выступления перед публикой. Здесь побывали Сергей Есенин, Владимир Маяковский, Максим Горький, Леонид Андреев и Корней Чуковский, жившие неподалеку, Федор Шаляпин и Исаак Левитан.

После 1917 года Репин становится эмигрантом, хотя никуда не переезжает. Территория Куоккалы переходит к Финской республике. Общение с друзьями и учениками в основном становится заочным. Сейчас усадьба, уничтоженная дотла во время Великой Отечественной войны, находится на последней стадии реставрации. Меня несколько удивила укрывная краска деревянных досок: издалека даже показалось, что дом обшит сайдингом. Посмотрим следующей весной на финальный результат, в том числе на внутреннее убранство.

А сейчас можно погулять по парку, где по завещанию художника находится его могила. Здесь же несколько круглых домиков-павильонов с фотовыставками и рассказами о друзьях и учениках великого художника.

Дмитрий Буткевич