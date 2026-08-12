Экс-главврачу свердловской больницы назначили 9 лет колонии за растрату 22 млн
Талицкий районный суд заочно назначил девять лет колонии общего режима со штрафом 1,7 млн руб. бывшему главному врачу ГАУЗ СО «Областная специализированная больница медицинской реабилитации «Маян» Игорю Сурчину. Как сообщили в пресс-службе судов Свердловской области, с сентября 2021 года он находится в международном розыске.
Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ
Экс-главврач признан виновным в растрате в особо крупном размере — сумма составила 22 млн руб., а также в легализации преступных доходов и краже. Суд освободил Сурчина от отбытия наказания по эпизоду кражи (ч. 1 ст. 158 УК РФ) в связи с истечением срока давности. Растраченная сумма взыскана в пользу больницы, также в доход государства конфисковано 9 млн руб. Арест на имущество осужденного сохранен.
Суд установил, что с 2015 по 2018 год главврач организовал схему с фиктивными договорами: подчиненные по его указанию оплачивали счета фирм-однодневок и ИП, которые фактически услуг больнице не оказывали. В итоге деньги больницы оказались на счетах ее главы. Через счета знакомых, которые не знали о схеме, он легализовал свыше 9 млн руб. Часть этих денег пошла на покупку BMW.
Кроме того, с октября 2013 по май 2018 года Сурчин израсходовал в своих целях топливо больницы на сумму более 31 тыс. руб. Топливной картой он пользовался даже после увольнения — пока ее не заблокировали.
Игорь Сурчин занимал пост главного врача больницы «Маян» с 1986 по 2018 год. Как сообщала прокуратура Свердловской области в 2019 году, один из эпизодов хищений случился уже после того, как врач покинул больницу: он заявил своим подчиненным, что скоро вернется, и поэтому нужно выполнять его указания.