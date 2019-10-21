Главврача водной лечебницы на Урале отправили под суд за хищения 23 млн рублей

Как сообщили в прокуратуре Свердловской области, в Талицкий райсуд направлено уголовное дело в отношении бывшего главного врача ГАУЗ «Областная специализированная больница медицинской реабилитации «Маян», обвиняемого в растрате (ст.160 УК РФ), краже (ст.158 УК РФ) и легализации (ст.174 УК РФ) порядка 23 млн руб. Имя фигуранта в надзорном органе не называют, однако согласно данным «Картотека.ру» с 1986 по 2018 годы этот пост занимал Игорь Сурчин.

По версии следствия, обвиняемый присваивал деньги учреждения, выданные фирмам-однодневкам. Для этого он давал незаконные указания своим подчиненным в бухгалтерии. Интересно, что один из эпизодов хищений был уже после того как врач покинул больницу – он заявил своим подчиненным, что скоро вернется и поэтому нужно выполнять его указания. Кроме того, следствие выяснило, что главврач после увольнения заправлял свою машину на топливную карту больницы, а также использовал ее при перевозке своих вещей.