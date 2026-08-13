Сегодня исполняется 55 лет народному артисту РФ Владимиру Вдовиченкову

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Фото: Ирина Бужор / Коммерсантъ Владимир Вдовиченков

Фото: Ирина Бужор / Коммерсантъ

Его поздравляет директор театра имени Евгения Вахтангова, заслуженный работник культуры РФ Кирилл Крок:

— Дорогой Володя, в творческой жизни случаются чудеса, и я считаю, что с Вами тоже произошло абсолютно театральное чудо, которое возможно только в театре, которому подтверждение — вся Ваша судьба, вся Ваша жизнь двух последних десятилетий в Вахтанговском театре. Вы не были выпускником Щукинской школы, Вы окончили ВГИК, но Вы стали неотъемлемой частью нашего театра, лица сегодняшнего театра Вахтангова! Это подтверждает и недавно полученное Вами высокое государственное звание народного артиста России. Таких примеров в истории Вахтанговского театра — единицы, их можно перечесть по пальцам. И я с радостью могу сказать, что являюсь свидетелем этого исторического примера, этого чуда! Чуда Вахтанговского театра! С днем рождения!

Сегодня празднует день рождения заслуженная артистка России Татьяна Бедова

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Фото: PhotoXpress Татьяна Бедова

Фото: PhotoXpress

Ее поздравляет заслуженный артист России Сергей Лосев:

— Дорогая Танюша! С Сергеем Лосевым ты знакома уже миллион лет — ну 30–40 точно. На самом деле я категорически тебя приветствую и поздравляю, желаю тебе здоровья, успехов. Зря ты отказалась от роли в шляпе, ну ладно, будем иметь тебя в виду. Продолжай также спокойно цвести, как ты сейчас это делаешь. Смотришь на тебя и любуешься, и никакие цифры возрастные на тебя не действуют. Целую, обнимаю, дорогая!

Рубрику ведет группа «Прямая речь»