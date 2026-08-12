В Абхазии задержали инструктора погибшего в горах россиянина

Задержан инструктор, сопровождавший в горах Абхазии группу российских альпинистов, один из которых погиб. Об этом сообщил на пресс-конференции глава МВД Абхазии Роберт Киут.

Министр заверил, что «инструктор будет нести соответствующую ответственность за произошедшее». По его словам, группа альпинистов заехала в Абхазию «без уведомления каких-либо служб». «В первую очередь должны быть оповещены органы внутренних дел, министерство по чрезвычайным ситуациям и другие органы, в том числе и администрация района, чего сделано не было»,— пояснил господин Киут.

ЧП случилось 10 августа в горах Гулрыпшского района Абхазии. В местном МЧС говорили, что 15-летний подросток погиб «в результате неосторожных действий».