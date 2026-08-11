Подросток из России погиб в горах Абхазии
Несовершеннолетний турист из России погиб в горах Гулрыпшского района Абхазии. Об этом сообщили в МЧС республики.
Сигнал о происшествии поступил на пульт дежурного МЧС вечером 10 августа. «В результате неосторожных действий один из участников группы, 15-летний подросток, получил травмы, несовместимые с жизнью, и погиб», — заявили в ведомстве.
В МЧС призвали участников организованных тургрупп и самостоятельных путешественников заранее уведомлять о своих планах.
Подобные происшествия с туристами в Абхазии уже случались: в октябре 2025 года на горе Хыпста погиб турист из Ярославля, путешествовавший в составе туристической группы. В том же месяце 2025 года в Ткуарчалском районе Абхазии экскурсионный микроавтобус с туристами из Ставропольского края сорвался с дороги и упал в пропасть, в результате чего одна россиянка погибла и ещё семь человек получили травмы различной степени тяжести.
В августе 2026 года в Казахстане спасатели эвакуировали двух травмированных россиян из группы из восьми человек, которые находились на высокогорном гидропосту «Тогузак».