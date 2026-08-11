Подросток из России погиб в горах Абхазии

Несовершеннолетний турист из России погиб в горах Гулрыпшского района Абхазии. Об этом сообщили в МЧС республики.

Сигнал о происшествии поступил на пульт дежурного МЧС вечером 10 августа. «В результате неосторожных действий один из участников группы, 15-летний подросток, получил травмы, несовместимые с жизнью, и погиб», — заявили в ведомстве.

В МЧС призвали участников организованных тургрупп и самостоятельных путешественников заранее уведомлять о своих планах.