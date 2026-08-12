Акции Новороссийского комбината хлебопродуктов упали на 6,5% после атаки БПЛА
Акции Новороссийского комбината хлебопродуктов (НКХП) на торгах Мосбиржи на минимуме теряли 6,57% и находились на уровне 370 руб. за штуку. К 13:20 котировки компании скорректировались на отметке 377 руб. за бумагу (-4,8%).
При ночной атаке беспилотников в Краснодарском крае повреждена инфраструктура НКХП, сообщали в «Объединенной зерновой компании». Никто из сотрудников предприятия, по данным компании, не пострадал.
Помимо инфраструктуры Новороссийского комбината хлебопродуктов (НКХП), обломки беспилотных летательных аппаратов упали еще на три предприятия и 21 жилой дом в Новороссийске. В результате ночной атаки на Краснодарский край погибли два человека, включая ребенка, и пострадали 12 человек, а также обрушился путепровод.
В ноябре 2025 года фрагменты БПЛА также падали на территорию НКХП в результате массированной атаки беспилотников на Новороссийск, однако тогда, по сообщению генерального директора предприятия, критичных повреждений инфраструктуры не было.
В конце 2025 года акции НКХП уже демонстрировали снижение на 7% после заявления Сергея Рябкова о том, что время зерновой сделки ушло. Тогда снижение акций замедлилось до 4,5%, а цена за акцию составила 508 рублей.