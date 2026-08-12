«РИА Новости»: потребление хлеба в РФ снизилось почти вдвое с 2006 года
В 2025 году среднее потребление хлеба в России составило 34,8 кг на человека — это минимальный показатель с 2006 года, следует из статистических данных, изученных «РИА Новости». За этот период среднее потребление сократилось в 1,8 раза.
В прошлом году на одного человека пришлось 23,7 кг пшеничного хлеба и 11,1 кг ржаного и прочего. Потребление муки за этот период сократилось на 25%, до 13 кг на человека, тогда как хлебобулочных изделий стали потреблять 4,7 кг против 4,2 кг в 2006 году, а других мучных кондитерских изделий — 14,2 кг против 13 кг. Статистика не учитывает продукты, съеденные вне дома, в том числе в кафе, ресторанах и столовых.
В 2026 году в России вступил в силу новый стандарт на белый хлеб из пшеничной муки, который допускает выпуск подового хлеба овальной формы и изделий массой менее 500 г. Этот ГОСТ пришел на смену советскому стандарту 1986 года, убрав рекомендацию по сроку реализации в розничной сети в 24 часа, но сохранив максимальное время нахождения хлеба на предприятии после выемки из печи — не более 10 часов.
Крупные ритейлеры, такие как «Магнит», вкладывают средства в развитие производства замороженных хлебобулочных изделий на фоне падения продаж свежего хлеба массовых сортов. В 2025 году потребление индустриального хлеба и хлебобулочных изделий недлительного хранения на российском рынке сократилось на 2%, в то время как потребление выпечки из замороженных полуфабрикатов значительно увеличилось.
Продажи хлебобулочных изделий в целом в 2025 году выросли на 2% в физическом выражении и на 17% в денежном, согласно данным NTech. Несмотря на общий рост, внутри категории спрос перераспределяется: продажи массовых сортов свежего хлеба снижаются, а слойки, сдоба, пироги, пончики, зерновые изделия и заморозка показывают рост.