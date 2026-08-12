«РИА Новости»: потребление хлеба в РФ снизилось почти вдвое с 2006 года

Составлено ИИ-Ассистентъ

В 2026 году в России вступил в силу новый стандарт на белый хлеб из пшеничной муки, который допускает выпуск подового хлеба овальной формы и изделий массой менее 500 г. Этот ГОСТ пришел на смену советскому стандарту 1986 года, убрав рекомендацию по сроку реализации в розничной сети в 24 часа, но сохранив максимальное время нахождения хлеба на предприятии после выемки из печи — не более 10 часов.

Крупные ритейлеры, такие как «Магнит», вкладывают средства в развитие производства замороженных хлебобулочных изделий на фоне падения продаж свежего хлеба массовых сортов. В 2025 году потребление индустриального хлеба и хлебобулочных изделий недлительного хранения на российском рынке сократилось на 2%, в то время как потребление выпечки из замороженных полуфабрикатов значительно увеличилось.

Продажи хлебобулочных изделий в целом в 2025 году выросли на 2% в физическом выражении и на 17% в денежном, согласно данным NTech. Несмотря на общий рост, внутри категории спрос перераспределяется: продажи массовых сортов свежего хлеба снижаются, а слойки, сдоба, пироги, пончики, зерновые изделия и заморозка показывают рост.